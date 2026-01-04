  • Chutí ako z kaviarne, vonia ako domov
Nové

Café Aromis série 8000Plnoautomatický kávovar Philips

EP8757/92

4.9
| (82) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Chutí ako z kaviarne, vonia ako domov
Vychutnajte si doma kávu ako z kaviarne s kávovarom Philips Café Aromis. Vytvorte viac ako 50 nápojov, od espressa po studenú kávu, pripravených z väčšieho množstva zŕn*, a získajte chuť ako z kaviarne. Vytvorte zamatovo horúcu alebo studenú penu vďaka systému LatteGo Pro a vyčistite ho za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou.
Intenzita, ktorú milujete, od espressa po studenú kávu

  • Výsledky ako z kaviarne vďaka technológii BrewExtract

  • Zamatovo mliečna pena s LatteGo Pro

  • Viac ako 50 teplých a studených nápojov pre každú náladu

  • Bezproblémové čistenie

  • Ľahko použiteľný intuitívny displej

Viac zŕn, viac chuti

Tajomstvo intenzity ako v kaviarni? Naša technológia BrewExtract dávkuje a lisuje viac zŕn* do každého nápoja, aby váš espresso kávovar dosiahol tú nezameniteľnú chuť ako v kaviarni. Chcete, aby bol nápoj presne podľa vašej chuti? Upravte si nápoj pomocou jednej zo 7 úrovní intenzity.

Zamatovo mliečna pena pre všetky vaše obľúbené nápoje z kaviarne

Výsledky ako z kaviarne znamenajú aj zamatovo mliečnu penu, teplú alebo studenú. Tu prichádza na rad LatteGo Pro. Od cappuccina po ľadové latte, náš mliečny systém poskytuje výsledky ako z kaviarne s použitím klasického aj rastlinného mlieka. Je vhodný do umývačky riadu a vďaka absencii hadičiek ho vyčistíte za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou. Vyskúšajte penu na novej úrovni s LatteGo Pro: inovatívnym peničom mlieka v našom systéme kávovarov.

Viac ako 50 teplých a studených nápojov pre každú náladu

Objavte viac ako 50 druhov horúcej a studenej kávy, od bohatého espressa po osviežujúce studené nápoje. Tento kávovar na horúcu a ľadovú kávu je ideálnym riešením pre rodiny a milovníkov kávy, ktorí hľadajú doma rozmanitosť ako v kaviarni.

Technické špecifikácie

4.9

z 5

82

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

5
4
3
2
1

Leni1

04/01/2026

Polska

Pyszna kawa zamówiona z łóżka i kanapy.

Bardzo łatwy w obsłudze, bo prowadzi sam podczas instalacji. Ładny, łagodny kształt, szczupły. Młynek ceramiczny z regulacją, średnio głośny, mrożona kawa i mnóstwo opcji kawy. Dla mnie ważnym elementem jest także sterowanie przez telefon, czyli, zapach kawy mnie prowadzi z łóżka.

Táto recenzia bola vytvorená pre LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Medmumos

17/12/2025

Polska

Súčasť akcie

Jestem zachwycona ekspresem

Po kilku tygodniach testów mogę śmiało powiedzieć, że Philips LatteGo Pro Café Aromis EP8757/20 spełnia wszystkie oczekiwania wymagającego użytkownika. Intuicyjny wyświetlacz, szeroki wybór kaw i możliwość personalizacji mocy, temperatury oraz ilości napoju robią ogromną różnicę. Młynek pracuje cicho, a jakość ekstrakcji kawy stoi na bardzo wysokim poziomie. To sprzęt dopracowany w każdym detalu. #testowaniePhilips #testujprpsukty.pl

Táto recenzia bola vytvorená pre LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Matkosiowo

16/12/2025

Polska

Súčasť akcie

Piękny designe i smaczna kawa!

Zgrabny ekspres o nowoczesnym wyglądzie, łatwy w obsłudze dołączone dwa pojemniki na mleko (piana na ciepło i piana na zimno) Różne rodzaje kawy na gorąco z pianką i czarnych, dodatkowo uwaga kawy na ZIMNO! A najlepsze jest to, że można dodać profil użytkownika, ulubione kawki i sterować za pomocą smartfona. Dla mnie sprzęt jest totalnie wypasiony!

Výhody

Nowoczesny wygląd, prosty w obsłudze, wiele wariantów zarówno na ciepło jak i na zimno.

Nevýhody

Brak

Táto recenzia bola vytvorená pre LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips

Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní so všetkými ostatnými automatickými kávovarmi na prípravu espressa Philips

  2. V porovnaní s predchádzajúcimi kávovarmi na prípravu espressa Philips

  3. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia