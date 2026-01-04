Nové
Výsledky ako z kaviarne vďaka technológii BrewExtract
Zamatovo mliečna pena s LatteGo Pro
Viac ako 50 teplých a studených nápojov pre každú náladu
Bezproblémové čistenie
Ľahko použiteľný intuitívny displej
Tajomstvo intenzity ako v kaviarni? Naša technológia BrewExtract dávkuje a lisuje viac zŕn* do každého nápoja, aby váš espresso kávovar dosiahol tú nezameniteľnú chuť ako v kaviarni. Chcete, aby bol nápoj presne podľa vašej chuti? Upravte si nápoj pomocou jednej zo 7 úrovní intenzity.
Výsledky ako z kaviarne znamenajú aj zamatovo mliečnu penu, teplú alebo studenú. Tu prichádza na rad LatteGo Pro. Od cappuccina po ľadové latte, náš mliečny systém poskytuje výsledky ako z kaviarne s použitím klasického aj rastlinného mlieka. Je vhodný do umývačky riadu a vďaka absencii hadičiek ho vyčistíte za 10 sekúnd opláchnutím pod tečúcou vodou. Vyskúšajte penu na novej úrovni s LatteGo Pro: inovatívnym peničom mlieka v našom systéme kávovarov.
Objavte viac ako 50 druhov horúcej a studenej kávy, od bohatého espressa po osviežujúce studené nápoje. Tento kávovar na horúcu a ľadovú kávu je ideálnym riešením pre rodiny a milovníkov kávy, ktorí hľadajú doma rozmanitosť ako v kaviarni.
Porozumieť recenziám produktov
4.9
z 5
82
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Leni1
04/01/2026
Polska
Pyszna kawa zamówiona z łóżka i kanapy.
Bardzo łatwy w obsłudze, bo prowadzi sam podczas instalacji. Ładny, łagodny kształt, szczupły. Młynek ceramiczny z regulacją, średnio głośny, mrożona kawa i mnóstwo opcji kawy. Dla mnie ważnym elementem jest także sterowanie przez telefon, czyli, zapach kawy mnie prowadzi z łóżka.
Táto recenzia bola vytvorená pre LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Medmumos
17/12/2025
Polska
Súčasť akcie
Jestem zachwycona ekspresem
Po kilku tygodniach testów mogę śmiało powiedzieć, że Philips LatteGo Pro Café Aromis EP8757/20 spełnia wszystkie oczekiwania wymagającego użytkownika. Intuicyjny wyświetlacz, szeroki wybór kaw i możliwość personalizacji mocy, temperatury oraz ilości napoju robią ogromną różnicę. Młynek pracuje cicho, a jakość ekstrakcji kawy stoi na bardzo wysokim poziomie. To sprzęt dopracowany w każdym detalu. #testowaniePhilips #testujprpsukty.pl
Táto recenzia bola vytvorená pre LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
Matkosiowo
16/12/2025
Polska
Súčasť akcie
Piękny designe i smaczna kawa!
Zgrabny ekspres o nowoczesnym wyglądzie, łatwy w obsłudze dołączone dwa pojemniki na mleko (piana na ciepło i piana na zimno) Różne rodzaje kawy na gorąco z pianką i czarnych, dodatkowo uwaga kawy na ZIMNO! A najlepsze jest to, że można dodać profil użytkownika, ulubione kawki i sterować za pomocą smartfona. Dla mnie sprzęt jest totalnie wypasiony!
Výhody
Nowoczesny wygląd, prosty w obsłudze, wiele wariantów zarówno na ciepło jak i na zimno.
Nevýhody
Brak
Táto recenzia bola vytvorená pre LatteGo Pro seria 8000 Café Aromis EP8757/20 W pełni automatyczny ekspres do kawy Philips
V porovnaní so všetkými ostatnými automatickými kávovarmi na prípravu espressa Philips
V porovnaní s predchádzajúcimi kávovarmi na prípravu espressa Philips
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia