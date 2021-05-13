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  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta
  • Jednoduché čistenie auta

PowerProPríslušenstvo k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

FC6075/01

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Jednoduché čistenie auta
Kompletná súprava príslušenstva s kefou Mini Turbo, dlhým štrbinovým nadstavcom, jemnou kefou a predlžovacou hadicou – skvelý pomocník na čistenie vášho auta.
Zobraziť všetky výhody

Jednoduché čistenie auta

Kefa Mini Turbo na mäkké povrchy vo vašom vozidle

Kefa Mini Turbo na mäkké povrchy vo vašom vozidle

Jemná kefa na povrchy, ktoré si vyžadujú špeciálnu ochranu

Jemná kefa na povrchy, ktoré si vyžadujú špeciálnu ochranu

Jemná kefa na povrchy, ktoré si vyžadujú špeciálnu ochranu

Dlhý štrbinový nástavec na ťažko dostupné miesta

Dlhý štrbinový nástavec na ťažko dostupné miesta

Dlhý štrbinový nástavec na ťažko dostupné miesta

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

13/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pomocník nejen do auta!

Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.

Výhody

Velikost, funkčnost, spolehlivost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

14/04/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý doplněk

nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)

Výhody

must-have pro řidiče

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

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