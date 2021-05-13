Kefa Mini Turbo na mäkké povrchy vo vašom vozidle
Jemná kefa na povrchy, ktoré si vyžadujú špeciálnu ochranu
Dlhý štrbinový nástavec na ťažko dostupné miesta
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Dejna13
13/05/2021
Česká republika
Pomocník nejen do auta!
Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.
Výhody
Velikost, funkčnost, spolehlivost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Lenulina
14/04/2020
Česká republika
Skvělý doplněk
nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)
Výhody
must-have pro řidiče
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač