VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

PowerPro Príslušenstvo k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

Podpora

PowerProPríslušenstvo k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

FC6075/01

PowerPro Príslušenstvo k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Kompletná súprava príslušenstva s kefou Mini Turbo, dlhým štrbinovým nadstavcom, jemnou kefou a predlžovacou hadicou – skvelý pomocník na čistenie vášho auta.

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme