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  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
  • Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní

Tento produkt už nie je dostupný

MiniVacRučný vysávač

FC6142/01

4.5
| (13) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt
Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní
Dosiahnite kvalitnejší výsledok pri vysávaní s výkonným vysávačom Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 V. Systém na mokré a suché čistenie pomôže pohodlne vyčistiť nielen rozliate tekutiny, ale aj suchú špinu. Hubica s aerodynamickým tvarom zaručí vynikajúce zachytávanie prachu.
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Systém na mokré aj suché čistenie a aerodynamická hubica

Výkonný minivysávač MiniVac pre lepšie výsledky pri upratovaní

  • 4,8 V akumulátor

  • Bezvreckový, cyklónový

  • Štrbinový a kefkový nadstavec, stierka

  • Na mokro aj na sucho

Úzka nabíjacia základňa (na stenu alebo stôl)

Úzka nabíjacia základňa (na stenu alebo stôl)

Philips Mini Vac môžete skladovať na pohodlnej nabíjacej základni, ktorá sa namontuje na stenu alebo umiestni na stôl. To znamená, že Mini Vac spolu s jeho výkonnou nabíjateľnou batériou, je vždy pripravený, keď ste aj vy.

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.

Hubica s aerodynamickým dizajnom na lepšie zachytávanie prachu

Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj tých najjemnejších prachových častíc. Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť aj tie najťažšie prístupné oblasti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

13

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

4
2

02/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný na drobné poklízení.

Výborný na drobné poklízení doma nebo čištění auta. Nástavce vhodné na všechny povrchy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ruční akumulátorový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ruční akumulátorový vysavač

09/09/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Všeobecná spokojenost

Tento vysavač mnoho let používán a stále jede bez problémů.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ruční akumulátorový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ruční akumulátorový vysavač

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Великолепен продукт

Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky