Tento produkt už nie je dostupný
4,8 V akumulátor
Bezvreckový, cyklónový
Štrbinový a kefkový nadstavec, stierka
Na mokro aj na sucho
Philips Mini Vac môžete skladovať na pohodlnej nabíjacej základni, ktorá sa namontuje na stenu alebo umiestni na stôl. To znamená, že Mini Vac spolu s jeho výkonnou nabíjateľnou batériou, je vždy pripravený, keď ste aj vy.
Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
Aerodynamický dizajn tohto vysávača Philips MiniVac zabezpečuje optimálne nasávanie aj tých najjemnejších prachových častíc. Ergonomický tvar hubice vám pomôže vyčistiť aj tie najťažšie prístupné oblasti.
4.5
z 5
13
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
Pathee
02/01/2018
Česká republika
Výborný na drobné poklízení.
Výborný na drobné poklízení doma nebo čištění auta. Nástavce vhodné na všechny povrchy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ruční akumulátorový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ruční akumulátorový vysavač
Ricci
09/09/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Všeobecná spokojenost
Tento vysavač mnoho let používán a stále jede bez problémů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ruční akumulátorový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ruční akumulátorový vysavač
Джорджи
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Великолепен продукт
Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка