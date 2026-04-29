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MiniVac Ručný vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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MiniVacRučný vysávač

FC6142/01

MiniVac Ručný vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6142/01 - English (US)

  • ZIP súbor, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

  • PDF súbor, 3.9 MB
  • 13 March 2026

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