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PowerPro Duo Ručný tyčový bezšnúrový vysávač 2 v 1
Tento produkt už nie je dostupný
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FC6162/01
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Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/01 - English (US)
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Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako dlho nabíjať batériu vysávača Philips PowerPro Duo?
Ako môžem vymeniť batérie vysávača Philips?
Ako/kedy vyčistiť filter Philips PowerPro Duo.
Ako vyčistiť kefu vysávača Philips
Vysávač Philips má nízky sací výkon
Pri používaní vysávača Philips cítim elektrické výboje.
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