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  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro DuoRučný tyčový bezšnúrový vysávač 2 v 1

FC6162/01

4.1
| (7) Recenzie
Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
Nový vysávač PowerPro Duo značky Philips zaručuje dokonalé výsledky pri čistení tvrdých podláh a kobercov. Technológia PowerCyclone udržuje vysoký výkon satia pre vynikajúce výsledky. Hubica TriActive Turbo naraz zachytí viac prachu a chumáčov.
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S PowerCyclone a hubicou TriActive Turbo

Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh

  • 2 v 1

  • 12 V

  • Bezvreckový

  • 2 kusy príslušenstva

Technológia PowerCyclone pre maximálny výkon

Technológia PowerCyclone pre maximálny výkon

Kombinácia dvoch vysokoúčinných procesov technológie PowerCyclone prináša dokonalé výsledky vysávania: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Hubica TriActive Turbo pre výkonné čistenie kobercov

Hubica TriActive Turbo pre výkonné čistenie kobercov

Hubica TriActive Turbo zaisťuje výkonné čistenie tvrdých podláh a kobercov. Motorizovanou kefou a optimalizovaným prúdom vzduchu sa odstránia všetky nečistoty a prach jedným ťahom.

Maximálna flexibilita pri čistení ťažko dostupných miest

Maximálna flexibilita pri čistení ťažko dostupných miest

Vysávač PowerPro Duo je navrhnutý tak, aby dosiahol všade, takže môžete jednoducho upratať pod gaučom, posteľou alebo stolom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.1

z 5

7

Recenzie

4
2

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý

Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

18/06/2015

Česká republika

Česká republika

jedná se ovýborný produkt

Dobrý den! Vysavač vlastním cca 3 měsíce. Výborný pomocník při úklidu omyvatelných podlah a koberců typu jekor. Mám doma více koček a vysavač se stal neocenitelným pomocníkem při úklidu, především vysávání chlupů. Výkon i doba výdrže baterie je na výborné úrovni.Jako jediný nedostatek se mi jeví absence papírového filtru. Při vysávání jemných nečistot a prachu projdou občas prachové částice zpět do ovzduší. Na hrubší nečistoty a úklid po domácích mazlíčcích je vynikající. Na vyšší koberce a koberce opatřené třásněm není vzhledem k rotujícím kartáčům vhodnýi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

10/09/2014

Česká republika

Česká republika

Akumulátorový vysavač téměř bez chybičky.

Vysavač máme doma zhruba 3 měsíce. Za tuto dobu se stal nedílnou součástí každodenní pomoci při úklidu..vysávání v kuchyni, chlupů po kočkách, nehtů po manikúře.. Rotační kartáč nemá chybu. Pouze je potřeba jej pravidelně čistit a občas zkontrolovat jestli se neucpalo místo ohybu mezi tělem vysavače a hlavou.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

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  1. 3 Testovaný nezávislým skúšobným inštitútom pri priemernom používaní na tvrdých podlahách aj kobercoch v porovnaní s najpredávanejším výrobkom v kategórii 12 V bezšnúrových ručných tyčových vysávačov 2 v 1 na základe nezávislého zdroja, jún 2013.