Tento produkt už nie je dostupný
FC6162/02
2 v 1
12 V
Bez vrecka
2 kusy príslušenstva
Kombinácia dvoch vysokoúčinných procesov technológie PowerCyclone prináša dokonalé výsledky vysávania: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Hubica TriActive Turbo zaisťuje výkonné čistenie tvrdých podláh a kobercov. Motorizovanou kefou a optimalizovaným prúdom vzduchu sa odstránia všetky nečistoty a prach jedným ťahom.
Vysávač PowerPro Duo je navrhnutý tak, aby dosiahol všade, takže môžete jednoducho upratať pod gaučom, posteľou alebo stolom.
4.1
z 5
7
Recenzie
Pešmir
05/04/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý
Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Nikon
18/06/2015
Česká republika
jedná se ovýborný produkt
Dobrý den! Vysavač vlastním cca 3 měsíce. Výborný pomocník při úklidu omyvatelných podlah a koberců typu jekor. Mám doma více koček a vysavač se stal neocenitelným pomocníkem při úklidu, především vysávání chlupů. Výkon i doba výdrže baterie je na výborné úrovni.Jako jediný nedostatek se mi jeví absence papírového filtru. Při vysávání jemných nečistot a prachu projdou občas prachové částice zpět do ovzduší. Na hrubší nečistoty a úklid po domácích mazlíčcích je vynikající. Na vyšší koberce a koberce opatřené třásněm není vzhledem k rotujícím kartáčům vhodnýi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
MajaRu
10/09/2014
Česká republika
Akumulátorový vysavač téměř bez chybičky.
Vysavač máme doma zhruba 3 měsíce. Za tuto dobu se stal nedílnou součástí každodenní pomoci při úklidu..vysávání v kuchyni, chlupů po kočkách, nehtů po manikúře.. Rotační kartáč nemá chybu. Pouze je potřeba jej pravidelně čistit a občas zkontrolovat jestli se neucpalo místo ohybu mezi tělem vysavače a hlavou.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Testovaný nezávislým skúšobným inštitútom pri priemernom používaní na tvrdých podlahách aj kobercoch, v porovnaní s najpredávanejším výrobkom v kategórii 12 V bezšnúrových ručných-tyčových vysávačov na základe nezávislého zdroja, jún 2013.