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PowerPro Duo Ručný tyčový bezšnúrový vysávač 2 v 1
Tento produkt už nie je dostupný
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FC6162/02
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Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/02 - English (US)
Všetko (8)
Ako dlho nabíjať batériu vysávača Philips PowerPro Duo?
Ako môžem vymeniť batérie vysávača Philips?
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako vyčistiť kefu vysávača Philips
Ako vyčistiť zásobník na prach vysávača Philips
Môj vysávač Philips PowerPro Duo má nízky sací výkon
Kefa môjho tyčového vysávača Philips PowerPro nerotuje.
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