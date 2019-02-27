Tento produkt už nie je dostupný
2v1
Zabudovaný ručný vysávač
Bezvreckový
2 kusy príslušenstva
Kombinácia dvoch vysokoúčinných procesov technológie PowerCyclone prináša dokonalé výsledky vysávania: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Hubica TriActive Turbo zaisťuje výkonné čistenie tvrdých podláh a kobercov. Motorizovanou kefou a optimalizovaným prúdom vzduchu sa odstránia všetky nečistoty a prach jedným ťahom.
Výkonné 18 V lítiovo-iónové batérie vydržia dlhšie ako bežné batérie. Lítiovo-iónové batérie sú tiež veľmi ľahké, takže upratovanie bude pohodlnejšie.
4.5
z 5
31
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Elizabeth
27/02/2019
Česká republika
Výborný pomocník
Vysavač je výkonný, dobře a detailně vysává jak podlahy, tak koberce, na koberce je špička. Když vysaji klasickým vysavačem koberec a poté ještě Philipsem, tak je nádobka z poloviny plná, takže jde vidět, že výborně saje nečistoty. Dlouhá výdrž baterie, nabití cca za 1,5-2 hodiny. Čistí se jednoduše, nádobka se celá vysype, umyje a prachový filtr vysaje. Máme dva chlupáče doma a používám ho i několikrát denně.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Petula1982
01/08/2018
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti.
S timto vysavačem jsem velmi spokojena. Je vždy po ruce, snadno se čistí a co je pro mě nejdůležitější, vysaje chlupy našeho sibiřského kocoura z koberce. Koupi mohu jedině doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Peťka
04/04/2016
Česká republika
Vynikající vlastnosti.
Oceňuji především dobré vysávání prachových chomáčů a vlasu na plovoucí podlaze a dlažbě. A taky specifikaci na odstraňování zvířecí srsti. Žijeme v bytě s kočkou.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Interne testovaný spoločnosťou Philips, porovnávaný s modelmi FC8455/FC8456.