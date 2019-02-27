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  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
  • Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro DuoBezšnúrový tyčový vysávač

FC6168/01

4.5
| (31) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh
Nový vysávač PowerPro Duo značky Philips zaručuje dokonalé výsledky pri čistení tvrdých podláh a kobercov. Technológia PowerCyclone udržuje vysoký výkon satia pre vynikajúce výsledky. Hubica TriActive Turbo naraz zachytí viac prachu a chumáčov.
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S PowerCyclone a hubicou TriActive Turbo

Dokonalé čistenie všetkých druhov podláh

  • 2v1

  • Zabudovaný ručný vysávač

  • Bezvreckový

  • 2 kusy príslušenstva

Technológia PowerCyclone pre maximálny výkon

Technológia PowerCyclone pre maximálny výkon

Kombinácia dvoch vysokoúčinných procesov technológie PowerCyclone prináša dokonalé výsledky vysávania: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Hubica TriActive Turbo pre výkonné čistenie kobercov

Hubica TriActive Turbo pre výkonné čistenie kobercov

Hubica TriActive Turbo zaisťuje výkonné čistenie tvrdých podláh a kobercov. Motorizovanou kefou a optimalizovaným prúdom vzduchu sa odstránia všetky nečistoty a prach jedným ťahom.

Výkonné 18 V lítiové batérie pre dlhú prevádzku

Výkonné 18 V lítiové batérie pre dlhú prevádzku

Výkonné 18 V lítiovo-iónové batérie vydržia dlhšie ako bežné batérie. Lítiovo-iónové batérie sú tiež veľmi ľahké, takže upratovanie bude pohodlnejšie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

31

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

2

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník

Vysavač je výkonný, dobře a detailně vysává jak podlahy, tak koberce, na koberce je špička. Když vysaji klasickým vysavačem koberec a poté ještě Philipsem, tak je nádobka z poloviny plná, takže jde vidět, že výborně saje nečistoty. Dlouhá výdrž baterie, nabití cca za 1,5-2 hodiny. Čistí se jednoduše, nádobka se celá vysype, umyje a prachový filtr vysaje. Máme dva chlupáče doma a používám ho i několikrát denně.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti.

S timto vysavačem jsem velmi spokojena. Je vždy po ruce, snadno se čistí a co je pro mě nejdůležitější, vysaje chlupy našeho sibiřského kocoura z koberce. Koupi mohu jedině doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

04/04/2016

Česká republika

Česká republika

Vynikající vlastnosti.

Oceňuji především dobré vysávání prachových chomáčů a vlasu na plovoucí podlaze a dlažbě. A taky specifikaci na odstraňování zvířecí srsti. Žijeme v bytě s kočkou.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Duo FC6168/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Interne testovaný spoločnosťou Philips, porovnávaný s modelmi FC8455/FC8456.