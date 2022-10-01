Tento produkt už nie je dostupný
3v1
Vysáva a umýva jedným ťahom
18 V
Technológia PowerCyclone prináša vysoký výkon pri vysávaní každým ťahom. Vzduch sa do systému PowerCyclone nasáva rýchlo a ďalej sa zrýchľuje cez zakrivený vzduchový kanál, čím sa efektívne oddeľuje vzduch od prachu.
Jedinečný systém umývania podláh reguluje uvoľňovanie vody, aby zaručil optimálnu úroveň vlhkosti na dôkladné umytie všetkých tvrdých podláh.
Ručný vysávač na vysávanie nábytku a ťažko dostupných rohov
4.1
z 5
283
Recenzie
81%
Odporúča tento produkt
Najo23
01/10/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Maximalna spokojnosť
Celkový dizajn a vydrž baterie. Sacia sila a uskladnitelnost produktu
Výhody
Sacia sila
Nevýhody
Nema
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
05/04/2021
Slovensko
Každodenný domáci pomocník
S vysávačom som veľmi spokojná žiaľ po 2r aktívneho používania mi odpadlo koliesko:-( Viete mi poradiť kde kupim nové?
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6408/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
galaxy
19/07/2019
Slovensko
Absolútna spokojnosť
Praktický, jednoduché a rýchle použitie, spratný, výkonný. Jediný zápor pri druhom stupni rýchlosti dosť hlučný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Aqua FC6405/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Odporúča sa meniť každých 3 – 6 mesiacov v závislosti od frekvencie používania. Súčasťou balenia sú 2 podložky z mikrovlákna. Informácie o možnostiach zakúpenia podložiek z mikrovláken nájdete na stránke www.philips.com. Nedokážeme zaručiť optimálne výsledky čistenia, pokiaľ sa používajú podložky z mikrovlákna od iných výrobcov.