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  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
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Tento produkt už nie je dostupný

SpeedPro Max AquaBezšnúrový tyčový vysávač

FC6902/01

4.8
| (13) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
Upracte rýchlejšie vďaka nášmu bezšnúrovému vysávaču 3 v 1. Výkonná 360⁰ sacia hubica zachytáva prach a nečistoty zo všetkých strán. Vysávajte na rôznych povrchoch – od tvrdých podláh až po koberce – s maximálnym využitím každého pohybu. Jedinečný systém vysávača a mopu si naraz poradí s rôznymi druhmi nečistôt.
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s funkciou čistenia 3 v 1

Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*

  • 360° sacia hubica

  • 18 V, prevádzková doba až 55 minút

  • 3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač

  • Mini Turbo kefa

360° sacia hubica rýchlejšie zachytáva prach a nečistoty

360° sacia hubica rýchlejšie zachytáva prach a nečistoty

360° sacia hubica rýchlejšie zachytáva prach a nečistoty

Až 55 minút* výkonného čistenia vďaka 18 V lítiovo-iónovej batérii

Vysokovýkonné 18 V lítiovo-iónové batérie poskytujú na jedno nabitie až 55 minút používania v režime Eco, 23 minút používania v normálnom režime a 17 minút používania v režime Turbo.

Motor PowerBlade vytvára vysoký prietok vzduchu (> 1000 l/min)

Motor PowerBlade vytvára vysoký prietok vzduchu (> 1000 l/min)

PowerBlade je digitálny motor navrhnutý na produkciu bezkonkurenčne vysokého prietoku vzduchu (>1000 l/min), vďaka ktorému hubica zabezpečuje 360° sanie. Zaregistrujte sa na stránke Philips.com 3 mesiacov od dátumu zakúpenia a užite si 5-ročnú záruku na motor!

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

13

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

21/11/2019

Česká republika

Česká republika

Vysavač, který šetří čas a nervy

Bezdrátový vysavač SpeedPro Max Aqua můžu doporučit všemi deseti. Je velmi praktický pomocník. Poradí si s pěnovými podložkami pro děti, podlahovou všech typů, a také kobercem s vysokým vlasem. Zbaví vás nečistot od těch nejmenších. Hravě zvládá vysávání zbytku jídla po krmení těch, bláta doneseného na botách z venku, ale i drobků, či rozsypaného sušeného mléka. Velmi oceňuji možnost vytírat a vysávat zároveň nebo si vysavač rozložit a vysát gauč nebo jiné nedostupné prostory. Perfektně se hodí do domácnosti s malými dětmi i zvířaty. Velmi dobře saje a vysává i dlouhé vlasy a psí chlupy.

Výhody

Multifunkčnost, rychlé nabíjení, použití na různé povrchy, 3v1

Nevýhody

Nízká výdrž baterie při modu Turbo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač

16/11/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro každou domácnost.

Vysavač Philips SpeedPro Max Aqua 3v1 používám teprve týden a během této, byt' krátké, doby jsem si ho velmi oblíbila. V domácnosti máme několik druhů podlah (plavoucí podlahu, koberec a dlaždice), se kterými si tento pomocník hravě poradí. Už po prvním použití jsem byla překvapená, kolik prachu se v bytě vlastně nacházelo. Oceňuji na něm zejména funkci, kdy při nastvení hlavice, vytírá a zároveň vysává. Odpadá tím dodatečné výtírání mopem, což šetří čas. Navíc po vytření nezůstává tolik vody na podlaze jako po klasickém mopu, čímž je plavoucí podlaha šetřena. Velmi užitečný je i další nástavec, kdy je na konci hlavice LED světlo, díky němuž je možné vysávat například při šeru a stejně nevynechám ani smítko. Rovněž hlavice na ruční vysávání je skvěle použitelná na sedačku, kterou zbaví všech drobků i chlupů po domácích mazlíčcích. A pokud už přeci jen zanechá nějaký ten chloupek, možnost použití tři rychlostních stupňů sjedná nápravu. Dlouhá hlavice se zase postará o výškové vysávání pavučin ze stropů, prachu na skříních a z konzolí na záclony. Díky bedrátovosti přístroje nejsem závislá na zásuvce a mohu se pohybovat při vysávání jednoduše po celém bytě. Baterie má dostatečnou kapacitu, dostanu se zhruba na polovinu. Už méně příjemné je dlouhé nabíjení (až 5 hodin do plného stavu), nicméně když po každém použití dáte baterii do akumulátoru, bude vždy vysavač do dalšího použití bez problému připraven. Nevýhodu vidím v tom, že není samostatně stojící, takže nezbývá nic jiného než o něco opřít nebo položit na zem. Subjektivně mi připadá celkem těžký, avšak mám syndrom karpálního tunelu, takže se může jednat pouze o mou pocitovou záležitost. Poslední věc je cena, která je celkem vysoká, avšak zde si je třeba uvědomit, že s tímto vysavačem už do domácnosti na uklíd nepotřebujete žádný jiný přístroj a ušetřený čas má také svojí cenu. Tento vysavač mohu jedině doporučit, zejména do větších domácností s dětmi a s chlupatými mazlíčky, ale určitě se neztratí ani v malém bytě.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Super pomocník

Bezdrátový tyčový vysavač Philips SpeedPro Max Aqua 3v1 je skvělým pomocníkem. Díky LED svícení je vysávání mnohem snažsí - snadno rozeznáte, kde jste při vysávání vynechali plochu, s otočnou hlavicí se dostanete opravdu všude (pod postel atd.) a jednoduchým cvaknutím (věřím, že to zvládnou i děti školou povinné) vyměníte hlavici za mop, který se snadno naplní vodou. Hadřík z mopu se snadno sundá (je připevněn suchým zipem) a opere. Vysavač požívám v bytě s různými typy povrchu podlah (plovoucí podlaha, koberec, dlaždičky) a jsem nadmíru spokojená, určitě můžu vřele doporučit. Jediné minus vidím v tom, že vysavač sám nestojí, je třeba jej položit nebo o něco opřít.

Výhody

lehký, skladný, bezdrátový, bezsáčkový, otočná hlavice, 3v1, LED světlo, design

Nevýhody

samostatně nestojí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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  1. Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezšnúrovými tyčovými vysávačmi > 300 € v Nemecku v roku 2017 za použitia testu na čistenie hrubej špiny na tvrdej podlahe vytvoreným spoločnosťou Philips podľa medzinárodnej normy IEC60312-1. jan. 2018.

  2. So systémom vysávača a mopu