Tento produkt už nie je dostupný
360° sacia hubica
18 V, prevádzková doba až 55 minút
3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač
Mini Turbo kefa
360° sacia hubica rýchlejšie zachytáva prach a nečistoty
Vysokovýkonné 18 V lítiovo-iónové batérie poskytujú na jedno nabitie až 55 minút používania v režime Eco, 23 minút používania v normálnom režime a 17 minút používania v režime Turbo.
PowerBlade je digitálny motor navrhnutý na produkciu bezkonkurenčne vysokého prietoku vzduchu (>1000 l/min), vďaka ktorému hubica zabezpečuje 360° sanie. Zaregistrujte sa na stránke Philips.com 3 mesiacov od dátumu zakúpenia a užite si 5-ročnú záruku na motor!
4.8
z 5
13
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Matra
21/11/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Vysavač, který šetří čas a nervy
Bezdrátový vysavač SpeedPro Max Aqua můžu doporučit všemi deseti. Je velmi praktický pomocník. Poradí si s pěnovými podložkami pro děti, podlahovou všech typů, a také kobercem s vysokým vlasem. Zbaví vás nečistot od těch nejmenších. Hravě zvládá vysávání zbytku jídla po krmení těch, bláta doneseného na botách z venku, ale i drobků, či rozsypaného sušeného mléka. Velmi oceňuji možnost vytírat a vysávat zároveň nebo si vysavač rozložit a vysát gauč nebo jiné nedostupné prostory. Perfektně se hodí do domácnosti s malými dětmi i zvířaty. Velmi dobře saje a vysává i dlouhé vlasy a psí chlupy.
Výhody
Multifunkčnost, rychlé nabíjení, použití na různé povrchy, 3v1
Nevýhody
Nízká výdrž baterie při modu Turbo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač
EliHladová
16/11/2019
Česká republika
Skvělý pomocník pro každou domácnost.
Vysavač Philips SpeedPro Max Aqua 3v1 používám teprve týden a během této, byt' krátké, doby jsem si ho velmi oblíbila. V domácnosti máme několik druhů podlah (plavoucí podlahu, koberec a dlaždice), se kterými si tento pomocník hravě poradí. Už po prvním použití jsem byla překvapená, kolik prachu se v bytě vlastně nacházelo. Oceňuji na něm zejména funkci, kdy při nastvení hlavice, vytírá a zároveň vysává. Odpadá tím dodatečné výtírání mopem, což šetří čas. Navíc po vytření nezůstává tolik vody na podlaze jako po klasickém mopu, čímž je plavoucí podlaha šetřena. Velmi užitečný je i další nástavec, kdy je na konci hlavice LED světlo, díky němuž je možné vysávat například při šeru a stejně nevynechám ani smítko. Rovněž hlavice na ruční vysávání je skvěle použitelná na sedačku, kterou zbaví všech drobků i chlupů po domácích mazlíčcích. A pokud už přeci jen zanechá nějaký ten chloupek, možnost použití tři rychlostních stupňů sjedná nápravu. Dlouhá hlavice se zase postará o výškové vysávání pavučin ze stropů, prachu na skříních a z konzolí na záclony. Díky bedrátovosti přístroje nejsem závislá na zásuvce a mohu se pohybovat při vysávání jednoduše po celém bytě. Baterie má dostatečnou kapacitu, dostanu se zhruba na polovinu. Už méně příjemné je dlouhé nabíjení (až 5 hodin do plného stavu), nicméně když po každém použití dáte baterii do akumulátoru, bude vždy vysavač do dalšího použití bez problému připraven. Nevýhodu vidím v tom, že není samostatně stojící, takže nezbývá nic jiného než o něco opřít nebo položit na zem. Subjektivně mi připadá celkem těžký, avšak mám syndrom karpálního tunelu, takže se může jednat pouze o mou pocitovou záležitost. Poslední věc je cena, která je celkem vysoká, avšak zde si je třeba uvědomit, že s tímto vysavačem už do domácnosti na uklíd nepotřebujete žádný jiný přístroj a ušetřený čas má také svojí cenu. Tento vysavač mohu jedině doporučit, zejména do větších domácností s dětmi a s chlupatými mazlíčky, ale určitě se neztratí ani v malém bytě.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Adel33
15/11/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Super pomocník
Bezdrátový tyčový vysavač Philips SpeedPro Max Aqua 3v1 je skvělým pomocníkem. Díky LED svícení je vysávání mnohem snažsí - snadno rozeznáte, kde jste při vysávání vynechali plochu, s otočnou hlavicí se dostanete opravdu všude (pod postel atd.) a jednoduchým cvaknutím (věřím, že to zvládnou i děti školou povinné) vyměníte hlavici za mop, který se snadno naplní vodou. Hadřík z mopu se snadno sundá (je připevněn suchým zipem) a opere. Vysavač požívám v bytě s různými typy povrchu podlah (plovoucí podlaha, koberec, dlaždičky) a jsem nadmíru spokojená, určitě můžu vřele doporučit. Jediné minus vidím v tom, že vysavač sám nestojí, je třeba jej položit nebo o něco opřít.
Výhody
lehký, skladný, bezdrátový, bezsáčkový, otočná hlavice, 3v1, LED světlo, design
Nevýhody
samostatně nestojí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezšnúrovými tyčovými vysávačmi > 300 € v Nemecku v roku 2017 za použitia testu na čistenie hrubej špiny na tvrdej podlahe vytvoreným spoločnosťou Philips podľa medzinárodnej normy IEC60312-1. jan. 2018.
So systémom vysávača a mopu