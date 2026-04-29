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SpeedPro Max Aqua Bezšnúrový tyčový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
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FC6902/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Všetko (2)
Môžem pridať do zásobníka čist. prostriedok/teplú vodu?
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču
Pri používaní vysávača Philips cítim elektrické výboje.
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