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  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
  • Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*

Tento produkt už nie je dostupný

SpeedPro Max AquaBezšnúrový tyčový vysávač

FC6903/01

4.7
| (333) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*
Upracte rýchlejšie vďaka nášmu bezšnúrovému vysávaču 3 v 1. Výkonná 360⁰ sacia hubica zachytáva prach a nečistoty zo všetkých strán. Vysávajte na rôznych povrchoch – od tvrdých podláh až po koberce – s maximálnym využitím každého pohybu. Jedinečný systém vysávača a mopu si naraz poradí s rôznymi druhmi nečistôt.
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s funkciou čistenia 3 v 1

Najrýchlejší bezšnúrový vysávač*

  • 360° sacia hubica

  • 25.2 V, prevádzková doba až 75 minút

  • 3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač

  • Integrované príslušenstvo

360° sacia hubica rýchlejšie zachytáva prach a nečistoty

360° sacia hubica rýchlejšie zachytáva prach a nečistoty

360° sacia hubica rýchlejšie zachytáva prach a nečistoty

Až 75 minút* výkonného čistenia vďaka 25,2 V lítiovo-iónovej batérii

Až 75 minút* výkonného čistenia vďaka 25,2 V lítiovo-iónovej batérii

Vysokovýkonné 25,2 V lítiovo-iónové batérie poskytujú na jedno nabitie až 75 minút používania v režime Eco, 35 minút používania v normálnom režime a 25 minút používania v režime Turbo.

Motor PowerBlade vytvára vysoký prietok vzduchu (> 1000 l/min)

Motor PowerBlade vytvára vysoký prietok vzduchu (> 1000 l/min)

PowerBlade je digitálny motor navrhnutý na produkciu bezkonkurenčne vysokého prietoku vzduchu (>1000 l/min), vďaka ktorému hubica zabezpečuje 360° sanie. Zaregistrujte sa na stránke Philips.com 3 mesiacov od dátumu zakúpenia a užite si 5-ročnú záruku na motor!

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

333

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

01/02/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Ľahké používanie

Konečne bezšnúrový vysávač s vysokým výkonom a hlavne cyklónovým oddeľovaním nečistôt od nasávaného vzduchu. Oceňujem tiež veľkú výdrž batérie, stačí na povysávanie celého bytu. Výhodné sú aj všetky 3 hubice a kefka na záclony (steny) dodávané s vysávačom a možnosť používať vysávač aj bez predlžovacej tyče.

Výhody

bezšnúrový, bezvreckový, skutočne cyklónový

Nevýhody

o žiadnej neviem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

07/06/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vyzdvihujem jednoduche cistenie

Som zatial najviac spokojna s domacim vysavacom a to mam uz asi 7. Cistenie, vykon, prislusenstvo a dizajn -vsetko top.

Výhody

Vypracovanie

Nevýhody

Mozno vysoka cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

03/06/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Je to uplny game changer do domacnosti! :)

Je to uplny game changer do domacnosti, najvyhodnejsia kupa do bytu, aku som za dlhu dobu urobila.

Výhody

Je lahky, lahky na manipulaciu, je s nim rychlo upratany cely byt, vdaka osvetleniu vsetku spinu a je jednoducha udrzba.

Nevýhody

Zatial som neobjavila. :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezšnúrovými tyčovými vysávačmi > 300 € v Nemecku v roku 2017 za použitia testu na čistenie hrubej špiny na tvrdej podlahe vytvoreným spoločnosťou Philips podľa medzinárodnej normy IEC60312-1. jan. 2018.

  2. So systémom vysávača a mopu