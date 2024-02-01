Tento produkt už nie je dostupný
360° sacia hubica
25.2 V, prevádzková doba až 75 minút
3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač
Integrované príslušenstvo
360° sacia hubica rýchlejšie zachytáva prach a nečistoty
Vysokovýkonné 25,2 V lítiovo-iónové batérie poskytujú na jedno nabitie až 75 minút používania v režime Eco, 35 minút používania v normálnom režime a 25 minút používania v režime Turbo.
PowerBlade je digitálny motor navrhnutý na produkciu bezkonkurenčne vysokého prietoku vzduchu (>1000 l/min), vďaka ktorému hubica zabezpečuje 360° sanie. Zaregistrujte sa na stránke Philips.com 3 mesiacov od dátumu zakúpenia a užite si 5-ročnú záruku na motor!
4.7
z 5
333
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Lišiak
01/02/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Ľahké používanie
Konečne bezšnúrový vysávač s vysokým výkonom a hlavne cyklónovým oddeľovaním nečistôt od nasávaného vzduchu. Oceňujem tiež veľkú výdrž batérie, stačí na povysávanie celého bytu. Výhodné sú aj všetky 3 hubice a kefka na záclony (steny) dodávané s vysávačom a možnosť používať vysávač aj bez predlžovacej tyče.
Výhody
bezšnúrový, bezvreckový, skutočne cyklónový
Nevýhody
o žiadnej neviem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Tojejedno
07/06/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Vyzdvihujem jednoduche cistenie
Som zatial najviac spokojna s domacim vysavacom a to mam uz asi 7. Cistenie, vykon, prislusenstvo a dizajn -vsetko top.
Výhody
Vypracovanie
Nevýhody
Mozno vysoka cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Pablo225
03/06/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Je to uplny game changer do domacnosti! :)
Je to uplny game changer do domacnosti, najvyhodnejsia kupa do bytu, aku som za dlhu dobu urobila.
Výhody
Je lahky, lahky na manipulaciu, je s nim rychlo upratany cely byt, vdaka osvetleniu vsetku spinu a je jednoducha udrzba.
Nevýhody
Zatial som neobjavila. :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Bezšnúrový tyčový vysávač
Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezšnúrovými tyčovými vysávačmi > 300 € v Nemecku v roku 2017 za použitia testu na čistenie hrubej špiny na tvrdej podlahe vytvoreným spoločnosťou Philips podľa medzinárodnej normy IEC60312-1. jan. 2018.
So systémom vysávača a mopu