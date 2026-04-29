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SpeedPro Max Aqua Bezšnúrový tyčový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
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FC6903/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Všetko (8)
Kedy čistiť/meniť podložky vysávača Philips
Môžem pridať do zásobníka čist. prostriedok/teplú vodu?
Ako vymeniť batérie vysávača Philips SpeedPro (Max)?
Ako dlho mám nabíjať akumulátorový vysávač Philips?
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču
Philips SpeedPro (Max) sa nekĺže po koberci hladko
Vysávač Philips SpeedPro Max zobrazuje chybový kód
Nemôžem otvoriť nádobu vysávača Philips SpeedPro (Max)
Batéria vysávača Philips SpeedPro sa rýchlo vybíja
Vysávač (mokré v.) Philips uvoľ. menej vody ako bežne.
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