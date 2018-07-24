Tento produkt už nie je dostupný
1200 W
2 mikrovláknové podložky
Presná hubica
Parný čistič SteamCleaner Multi značky Philips používa iba vodu a nezanecháva na povrchoch žiadne stopy.
Tešte sa z hygienickej čistoty vďaka čističu SteamCleaner Multi značky Philips. SteamCleaner Multi zabije až 99,9 % mikróbov a baktérií na povrchoch, a to bez chemikálií, keďže na čistenie používa iba vodu.
2 umývateľné a odolné mikrovláknové podložky sú súčasťou balenia. Mäkký mikrovláknový materiál jemne uvoľňuje, nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty, čím ich odstráni účinne, no zároveň jemne. Mikrovláknové podložky možno prať v práčke, jednoducho sa skladajú a nasadzujú.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
mihaela1979
24/07/2018
România
extraordinar
foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Vesakj
09/07/2018
България
НО...
Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Mircea27
18/09/2016
România
Overený kupujúci
La ninel de amator este foarte bun
Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil