VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
  • Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté

Tento produkt už nie je dostupný

SteamCleaner MultiRučný parný čistič

FC7008/01

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté
Čistič SteamCleaner Multi značky Philips čistí odolné škvrny a mastnotu pomocou pary. Tešte sa z hygienickej čistoty. Vodná para zabíja až 99,9 % baktérií, hubica čističa dosiahne do všetkých rohov a mikrovláknová podložka zachytáva a absorbuje špinu.
Zobraziť všetky výhody

Vyčistite odolné škvrny a zbavte sa baktérií bez chemikálií

Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté

  • 1200 W

  • 2 mikrovláknové podložky

  • Presná hubica

Nevyžaduje čistiaci prostriedok, nezanechá na povrchu žiadne stopy

Nevyžaduje čistiaci prostriedok, nezanechá na povrchu žiadne stopy

Parný čistič SteamCleaner Multi značky Philips používa iba vodu a nezanecháva na povrchoch žiadne stopy.

Para zabije až 99,9 % mikróbov a baktérií

Para zabije až 99,9 % mikróbov a baktérií

Tešte sa z hygienickej čistoty vďaka čističu SteamCleaner Multi značky Philips. SteamCleaner Multi zabije až 99,9 % mikróbov a baktérií na povrchoch, a to bez chemikálií, keďže na čistenie používa iba vodu.

2 mikrovláknové podložky sú súčasťou balenia

2 mikrovláknové podložky sú súčasťou balenia

2 umývateľné a odolné mikrovláknové podložky sú súčasťou balenia. Mäkký mikrovláknový materiál jemne uvoľňuje, nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty, čím ich odstráni účinne, no zároveň jemne. Mikrovláknové podložky možno prať v práčke, jednoducho sa skladajú a nasadzujú.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

24/07/2018

România

România

extraordinar

foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

09/07/2018

България

България

НО...

Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

18/09/2016

România

România

Overený kupujúci

La ninel de amator este foarte bun

Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky