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SteamCleaner Multi Ručný parný čistič

Tento produkt už nie je dostupný

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SteamCleaner MultiRučný parný čistič

FC7008/01

SteamCleaner Multi Ručný parný čistič

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips SteamCleaner Multi Handheld steam cleaner FC7008/01 - English (US)

  • PDF súbor, 953 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips SteamCleaner Multi Handheld steam cleaner

  • PDF súbor, 381.4 kB
  • 13 March 2026

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