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Náhradná súprava

Tento produkt už nie je dostupný

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Náhradná súprava

FC8010/01

Náhradná súprava

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Súprava náhradných filtrov pre alergikov kompatibilná s radmi Philips PowerPro Compact a PowerPro City*. Súprava obsahuje výstupný a motorový filter. Odporúča sa vymieňať filtre raz ročne.

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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