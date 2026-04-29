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FC8010/01
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Súprava náhradných filtrov pre alergikov kompatibilná s radmi Philips PowerPro Compact a PowerPro City*. Súprava obsahuje výstupný a motorový filter. Odporúča sa vymieňať filtre raz ročne.
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