VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*
  • Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*
  • Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*
  • Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*
  • Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*
  • Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*
  • Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*
  • Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*

Tento produkt už nie je dostupný

Náhradná súprava

FC8010/01

Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*
Súprava náhradných filtrov pre alergikov kompatibilná s radmi Philips PowerPro Compact a PowerPro City*. Súprava obsahuje výstupný a motorový filter. Odporúča sa vymieňať filtre raz ročne.
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

FC9330/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

FC9331/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

FC9333/09

Originálne náhradné filtre značky Philips

Súprava náhradných filtrov pre alergikov PowerPro Compact*

  • 1× filter pre alergikov

  • 1 x umývateľný filter motora

  • 1x umývateľný penový filter

Výstupný filter pre alergikov pre vynikajúcu filtráciu

Výstupný filter pre alergikov pre vynikajúcu filtráciu

Súprava obsahuje 1× výstupný filter pre alergikov. Filter zachytáva aj ten najjemnejší prach predtým, ako sa vzduch vráti späť do miestnosti. Výsledkom je čistý vzduch bez prachu vo vašej domácnosti. Odporúča sa vymieňať filter raz ročne.

Umývateľný vstupný filter motora

Umývateľný vstupný filter motora

Súprava obsahuje 1x umývateľný filter motora. Tento filter zaručuje skvelú filtráciu a zabraňuje prenikaniu jemného prachu do motora a jeho poškodeniu. Filter je možné umývať a jedenkrát za rok je potrebné ho vymeniť.

Umývateľný penový motorový filter

Umývateľný penový motorový filter

Súprava obsahuje 1× vstupný motorový filter (penový). Tento filter poskytuje dodatočnú ochranu motora a mal by byť umiestnený vedľa umývateľného motorového filtra. Filter je možné umývať. Odporúča sa vymieňať filter raz ročne.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Kompatibilné s nasledujúcimi radmi produktov Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516