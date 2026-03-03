Tento produkt už nie je dostupný
FC8010/01
1× filter pre alergikov
1 x umývateľný filter motora
1x umývateľný penový filter
Súprava obsahuje 1× výstupný filter pre alergikov. Filter zachytáva aj ten najjemnejší prach predtým, ako sa vzduch vráti späť do miestnosti. Výsledkom je čistý vzduch bez prachu vo vašej domácnosti. Odporúča sa vymieňať filter raz ročne.
Súprava obsahuje 1x umývateľný filter motora. Tento filter zaručuje skvelú filtráciu a zabraňuje prenikaniu jemného prachu do motora a jeho poškodeniu. Filter je možné umývať a jedenkrát za rok je potrebné ho vymeniť.
Súprava obsahuje 1× vstupný motorový filter (penový). Tento filter poskytuje dodatočnú ochranu motora a mal by byť umiestnený vedľa umývateľného motorového filtra. Filter je možné umývať. Odporúča sa vymieňať filter raz ročne.
Hodnotenie
Kompatibilné s nasledujúcimi radmi produktov Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516