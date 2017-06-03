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  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
  • Zachytí 99,9 %* jemného prachu
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PowerPro CompactBezvreckový vysávač

FC9330/09

4.8
| (407) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Zachytí 99,9 %* jemného prachu
V bezvreckovom vysávači Philips série 3000 sa spája kompaktný dizajn s parádnym výkonom. Užite si dôsledné upratovanie v celej svojej domácnosti vďaka technológii PowerCyclone 5 a našej hubici TriActive, ktorá zabezpečí 3 čistiace úkony v jednom.
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Hygienické vyprázdňovanie jednou rukou

Zachytí 99,9 %* jemného prachu

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Filter Allergy H13

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

Vysokoúčinný 900 W motor dodáva vysoký sací výkon na dôkladné čistenie.

Zachytáva až 99,9 % prachu* a poskytuje vysoký čistiaci výkon

Zachytáva až 99,9 % prachu* a poskytuje vysoký čistiaci výkon

Hubica TriActive a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných čiastočiek prachu*.

Technológia PowerCyclone 5 zaistí vysoký sací výkon dlhšiu dobu

Technológia PowerCyclone 5 zaistí vysoký sací výkon dlhšiu dobu

Technológia PowerCyclone 5 zrýchli prúdenie vzduchu vo valcovej komore, čím zabezpečí oddelenie prachu od vzduchu a udrží dlhšie vysoký výkon a silné nasávanie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

407

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

03/06/2017

Slovensko

Slovensko

vynikajúci

aj pri menšom výkone veľmi dobrý sací výkon,až dvíha koberec,tichí chod ,fantastický pre alergikov.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezvreckový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezvreckový vysávač

18/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Doporučuji

Maximální spokojenost. Slušný tah, lehce se vyprazdňuje a čistí. Stahovací štětiny na rukojeti jsou super. Spolu s nástavcem na psí chlupy, který jsem si k tomu dokoupila, používám nejvíc.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezsáčkový vysavač

31/01/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Bezsáčkový vysavač Phillips

Vysávač je lehký , šikovný pomocník. Jsem s ním spokojená. Jediné co bych doplnila je ručka na přenášení. Tu se využívá na přenášení madlo na nádobě a stále mam pocit jako kdyby mi mal upadnout.

Výhody

Lehký a bezsáčkový s dostatečnou nádobou

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezsáčkový vysavač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).

  2. Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13