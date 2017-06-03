900 W
PowerCyclone 5
Filter Allergy H13
Vysokoúčinný 900 W motor dodáva vysoký sací výkon na dôkladné čistenie.
Hubica TriActive a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných čiastočiek prachu*.
Technológia PowerCyclone 5 zrýchli prúdenie vzduchu vo valcovej komore, čím zabezpečí oddelenie prachu od vzduchu a udrží dlhšie vysoký výkon a silné nasávanie.
Ocenenia
4.8
z 5
407
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
dedojano
03/06/2017
Slovensko
vynikajúci
aj pri menšom výkone veľmi dobrý sací výkon,až dvíha koberec,tichí chod ,fantastický pre alergikov.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezvreckový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezvreckový vysávač
Marsellinka
18/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Doporučuji
Maximální spokojenost. Slušný tah, lehce se vyprazdňuje a čistí. Stahovací štětiny na rukojeti jsou super. Spolu s nástavcem na psí chlupy, který jsem si k tomu dokoupila, používám nejvíc.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezsáčkový vysavač
Sisa S.
31/01/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Bezsáčkový vysavač Phillips
Vysávač je lehký , šikovný pomocník. Jsem s ním spokojená. Jediné co bych doplnila je ručka na přenášení. Tu se využívá na přenášení madlo na nádobě a stále mam pocit jako kdyby mi mal upadnout.
Výhody
Lehký a bezsáčkový s dostatečnou nádobou
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9330/09 Bezsáčkový vysavač
Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).
Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13