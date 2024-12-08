1 x výstupný filter
1 x umývateľný filter motora
1 x umývateľný 2-vrstvový penový filter
Súprava obsahuje 1x umývateľný filter motora. Tento filter zaručuje skvelú filtráciu a zabraňuje prenikaniu jemného prachu do motora a jeho poškodeniu. Filter je možné umývať a jedenkrát za rok je potrebné ho vymeniť.
Súprava obsahuje 1x vstupný filter motora (2-vrstvy peny). Tento filter poskytuje dodatočnú ochranu motora a umiestňuje sa vedľa umývateľného filtra motora. Filter je možné umývať a jedenkrát za rok je potrebné ho vymeniť.
Súprava obsahuje 1 x výstupný filter. Tento filter zachytáva aj ten najjemnejší prach zo vzduchu, ktorý sa uvoľňuje späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez výskytu prachu vo vzduchu. Filter je potrebné raz za rok vymeniť.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Karell2024
08/12/2024
Česká republika
Funkcni
Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Masaka
11/08/2022
Україна
Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка
Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Запасний набір
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Запасний набір
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже зручно мати набір запасних фільтрів
Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.
Výhody
Зручно!:)
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Запасний набір
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Запасний набір
Kompatibilné s nasledujúcimi sériami produktov Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588