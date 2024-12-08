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Všetky rady

  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
  • Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*

Náhradná súprava

FC8010/02

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*
Súprava náhradných antialergických filtrov H13 kompatibilná s radom modelov Philips PowerPro Compact, PowerPro Active a PowerPro City*. Súprava obsahuje výstupný filter a filter motora. Odporúčame výmenu týchto filtrov raz za rok.
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Kompatibilné produkty
Séria 5000

Séria 5000
Bezvreckový vysávač

FC9557/09

Séria 5000

Séria 5000
Bezvreckový vysávač

FC9555/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

FC9330/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

FC9331/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

FC9333/09

Originálne náhradné filtre značky Philips

Súprava filtrov pre vysávače PowerPro Compact a Active*

  • 1 x výstupný filter

  • 1 x umývateľný filter motora

  • 1 x umývateľný 2-vrstvový penový filter

Umývateľný vstupný filter motora

Umývateľný vstupný filter motora

Súprava obsahuje 1x umývateľný filter motora. Tento filter zaručuje skvelú filtráciu a zabraňuje prenikaniu jemného prachu do motora a jeho poškodeniu. Filter je možné umývať a jedenkrát za rok je potrebné ho vymeniť.

Umývateľný 2-vrstvový penový filter

Umývateľný 2-vrstvový penový filter

Súprava obsahuje 1x vstupný filter motora (2-vrstvy peny). Tento filter poskytuje dodatočnú ochranu motora a umiestňuje sa vedľa umývateľného filtra motora. Filter je možné umývať a jedenkrát za rok je potrebné ho vymeniť.

Výstupný filter na dokonalú filtráciu

Výstupný filter na dokonalú filtráciu

Súprava obsahuje 1 x výstupný filter. Tento filter zachytáva aj ten najjemnejší prach zo vzduchu, ktorý sa uvoľňuje späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez výskytu prachu vo vzduchu. Filter je potrebné raz za rok vymeniť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/12/2024

Česká republika

Česká republika

Funkcni

Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Sada náhradních filtrů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Sada náhradních filtrů

11/08/2022

Україна

Україна

Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка

Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Запасний набір

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Запасний набір

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже зручно мати набір запасних фільтрів

Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.

Výhody

Зручно!:)

Nevýhody

Немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Запасний набір

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8010/02 Запасний набір

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Kompatibilné s nasledujúcimi sériami produktov Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328 – FC9334, FC9349 – FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 – FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 – FC9571, FC9573, FC9576, FC9588