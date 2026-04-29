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FC8010/02
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Súprava náhradných antialergických filtrov H13 kompatibilná s radom modelov Philips PowerPro Compact, PowerPro Active a PowerPro City*. Súprava obsahuje výstupný filter a filter motora. Odporúčame výmenu týchto filtrov raz za rok.
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