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Náhradná súprava

FC8010/02

Náhradná súprava

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Návody a dokumentácia

Súprava náhradných antialergických filtrov H13 kompatibilná s radom modelov Philips PowerPro Compact, PowerPro Active a PowerPro City*. Súprava obsahuje výstupný filter a filter motora. Odporúčame výmenu týchto filtrov raz za rok.

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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