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PowerPro Compact Bezvreckový vysávač

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PowerPro CompactBezvreckový vysávač

FC9330/09

PowerPro Compact Bezvreckový vysávač

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of Conformity

  • PDF súbor, 636.7 kB
  • 16 September 2024

User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner

  • PDF súbor, 2 MB
  • 13 March 2024

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