Tento produkt už nie je dostupný
Clinic - antialergické
Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.
Vrecko s-bag® Anti-Allergy disponuje vysokou filtráciou na zachytávanie peľu, prachových častíc, prachových roztočov, roztočových a mačacích alergénov veľkosti 1 mikrón. Táto úroveň filtrácie výrazne znižuje vystavenie alergénom v rodine a často pomáha alergikom a astmatikom.
Vrecko s-bag® Anti-Allergy je vyrobené z vysoko odolného syntetického materiálu, ktorý sa vyrába vo Švédsku.
5.0
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8022/04 Porzsák
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04