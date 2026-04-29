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s-bag jednorazové vrecko na prach
Tento produkt už nie je dostupný
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FC8022/03
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s-bag je originálne jednorazové vrecko na prach navrhnuté tak, aby ho bolo možné použiť vo všetkých valcových vysávačoch od spoločnosti Philips a skupiny Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Bližšie informácie nájdete na stránke www.s-bag.com.
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