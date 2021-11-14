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  • Vrecko s-bag® Anti-Odour
  • Vrecko s-bag® Anti-Odour
  • Vrecko s-bag® Anti-Odour
  • Vrecko s-bag® Anti-Odour
  • Vrecko s-bag® Anti-Odour
  • Vrecko s-bag® Anti-Odour

Tento produkt už nie je dostupný

s-bagVrecká do vysávačov

FC8023/04

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vrecko s-bag® Anti-Odour
Vrecko s-bag® predstavuje univerzálne vrecko pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Pri kúpe náhradných vreciek jednoducho vyhľadajte logo s-bag®. Používanie neoriginálnych vreciek môže poškodiť váš vysávač.
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Pohlcovanie pachov, ideálne pre majiteľov domácich miláčikov

Vrecko s-bag® Anti-Odour

  • 4 vrecká na prach

  • Jeden štandard pre všetky

  • Pohlcovanie pachov

  • Pre majiteľov dom. zvierat

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.

Absorbuje a neutralizuje nepríjemné pachy

Absorbuje a neutralizuje nepríjemné pachy

Na rozdiel od obyčajných vreciek do vysávačov vrecko s-bag® Anti-Odour používa odolný syntetický materiál pokrytý voskom absorbujúcim pachy. Zachytáva nepríjemné pachy a bráni im preniknúť z vysávača. Toto vrecko do vysávačov je ideálne pre ľudí s domácimi zvieratkami.

Odfiltruje 99 % jemného prachu

Odfiltruje 99 % jemného prachu

Syntetický materiál tohto vrecka do vysávačov odfiltruje až 99 % prachu a častíc. Vzduch filtruje účinnejšie ako obyčajné papierové vrecko a pomáha odstrániť častice nesené vzduchom, ako sú napríklad alergény.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Výhody

Тільки переваги

Nevýhody

Немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

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