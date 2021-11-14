Tento produkt už nie je dostupný
4 vrecká na prach
Jeden štandard pre všetky
Pohlcovanie pachov
Pre majiteľov dom. zvierat
Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.
Na rozdiel od obyčajných vreciek do vysávačov vrecko s-bag® Anti-Odour používa odolný syntetický materiál pokrytý voskom absorbujúcim pachy. Zachytáva nepríjemné pachy a bráni im preniknúť z vysávača. Toto vrecko do vysávačov je ideálne pre ľudí s domácimi zvieratkami.
Syntetický materiál tohto vrecka do vysávačov odfiltruje až 99 % prachu a častíc. Vzduch filtruje účinnejšie ako obyčajné papierové vrecko a pomáha odstrániť častice nesené vzduchom, ako sú napríklad alergény.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
coach85
14/11/2021
Україна
Якість рівня Philips
В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.
Výhody
Тільки переваги
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа