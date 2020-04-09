Zachytáva 99,9 % prachu
750 W
66 dB na tiché vysávanie
Vysokoúčinný 750 W motor je prísľubom vždy výkonného a kvalitného čistenia.
Hubica TriActive Pro a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných čiastočiek prachu**.
Bol navrhnutý so zreteľom na nízku hlučnosť, takže môžete kedykoľvek vysávať ticho bez rušenia ostatných členov vašej domácnosti. S certifikáciou Quiet Mark.
Ocenenia
4.7
z 5
150
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Mirka35
09/04/2020
Slovensko
Súčasť akcie
Tichý pomocník pre všetky nestíhavé mamičky
Vysávač som testovala prvýkrát po príchode z pôrodnice. Predo mnou ho už stihol otestovať nedočkavý manžel, ktorý bol z neho nadšený, tak som mala nádejné očakávania aj ja. Testovanie bolo nakoniec časovo náročnejšie, ako som čakala, pretože dieťa si vyžadovalo toľko pozornosti, že všetky domáce činnosti som musela vtesnať do tých vzácnych krátkych chvíľ jeho sladkého spánku :) Vysávač som mala k dispozícii stále, neodkladala som ho, lebo som ho chcela použiť aj na rýchle čistenie, kedy som bežne zvykla používať ručný vysávač. Bola som milo prekvapená, že bábätko sa nezobudilo ani krátko po zaspatí a ani tesne pred papaním, keď jeho nešikovná matka musela rýchlo upratať rozsypaný čajík alebo prášok z umelého mlieka. Na to som použila kefku, ktorá je umiestnená priamo na rúčke vysávača a dá sa jednoducho povytiahnuť, čiže nie je potrebné hľadať v rýchlosti vhodný nadstavec a taktiež kvitujem aj možnosť meniť intenzitu sania, ktorá je na rúčke označená symbolmi poťah, koberec, podlaha, je to dobrá pomôcka. Zároveň ale by mohlo byť toto redukovanie o čosi pevnejšie, viackrát pri práci sa mi stalo, že sa mi to samo preplo a vysávač ťahal menej. Dieťa sa mi však počas rýchleho upratovania nezobudilo, čo bolo veľké plus. Nemusela som ho narýchlo prenášať do druhej izby. Ďalší plusom je perfektný výkon pri dôkladnom upratovaní, najmä vysávaní koberca. S dlhým vlasom si síce neporadil nejako zázračne, ale to je nevýhoda týchto kobercov, ich výrobcovia zrejme nemysleli na údržbu :) Krátky vlas zvládol bravúrne a to máme tmavý koberec, na ktorom vidno každé smietko, každý vlas. Samozrejme, že bolo potrebné jedno miesto prejsť viackrát, ale sacia sila sa prejavila v tom, že často sa koberec posúval za kefou. Ďalšou výhodou je príjemná možnosť nastaviť si dĺžku kefy tak, aby človek nemusel byť zohnutý napoly (a to mám výšku 180cm, takže viem, o čom hovorím). O podlahe nemusí byť reč, jednoducho a krásne vyčistil aj kúty a krásne a ľahko sa posúva za mnou, kolieska idú ľahko, plynule sa otáča, napriek dosť robustnej konštrukcii (trochu problém uskladniť a nosiť) ozaj jednoduchá manipulácia, nerozčuľuje pri vysávaní, horšie je to však s užšími priestormi, kde tá robustnosť už vadí. Užšiu kefu som vyskúšať nestihla, takže sa neviem adektvátne vyjadriť ku obom kefám. Väčšia je fajn, znova však nezvládla priestor pod gaučom a taktiež nadstavec na poťahy by mohol byť o niečo prepracovanejší, rovnaký máme na smiešnom vysávači za pár korún. Vrecko vysávača som naplniť nestihla, buď máme doma čisto alebo je to vrecko dosť veľké :) Každopádne by som skúsenosť s týmto pomocníkom ohodnotila pozitívne. Každý produkt, ako aj tento má svoje nevýhody, ktoré nemusia vadiť každému, pre mňa je asi najväčšou robustnosť, ktorá mne osobne v rodinnom dome vadila, neviem si celkom predstaviť fungovanie s týmto delom v menšom byte. Každopádne hlučnosť, sacia sila, príjemný a prehľadný dizajn, drobné vychytávky ako symboly na rúčke pre správne nastavenie intenzity sania (i keď trochu voľne sa pohybujúce), nastavovanie dĺžky rúčky a hladkosť pohybu sú určite veľké prednosti tohto šikovného pomocníka.
Výhody
Tichosť, sacia sila, nastavovanie dĺžky rukoväte, ľahkosť a plynulosť pohybu pri práci, symboly pre správne nastavenie intenzity sania, rovnomerné rozmiestnenie sania v kefe
Nevýhody
Robustnosť vysávača aj kefy, veľmi ľahko sa pohybujúca redukcia sania na rukoväti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vysávač Performer Silent FC8783/09 Vreckový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vysávač Performer Silent FC8783/09 Vreckový vysávač
Anika666
07/04/2020
Slovensko
Súčasť akcie
Produkt má skvelý výkon.
Tento vysávač má veľmi milo prekvapil svojim výkonom. Je naozaj minimálne hlučný aj pri maximálnom výkone. Páči sa mi zabudovaná kefka na rukoväti, perfektne sa s ňou vysáva prach. Vysávač má veľmi ľahký prechod medzi podlahami a kobercom vďaka veľkým pogumovaným kolesám. Sacia kefa sa ľahko ovláda takže vysávanie zvládnu aj deti. Objem vrecka je až 4 litre čo je celkom dosť, zanedbateľná nie je ani dĺžka šnúry, ktorá je 9 metrov. Antialergický filter zabezpečí čistú domácnosť aj pre alergikov.
Výhody
Menšie rozmery, ľahké ovládanie
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vysávač Performer Silent FC8783/09 Vreckový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vysávač Performer Silent FC8783/09 Vreckový vysávač
Zuzka124
06/04/2020
Slovensko
Súčasť akcie
Výborný pomocník pri upratovaní
Vreckový vysávač Philips Performer Silent FC8783/09 je skvelý pomocník pri upratovaní. Má veľmi pekný dizajn a veľmi dobre sa s ním vysáva. Pozitívne hodnotím veľké kolieska, vďaka ktorým sa pohybuje naozaj veľmi ľahúčko a tiež 12 m dlhý kábel, čo postačuje na povysávanie niekoľkých miestností bez prepájania. Je menej hlučný, no to neuberá na jeho výkone. Výhodou sú aj nadstavce v balení čo umožňuje širšie využitie, nielen na podlahy. Určite ho odporúčam :)
Výhody
Menej hlučný, ľahko ovládateľný vďaka veľkým kolieskam, dlhý kábel, dizajn, filter
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vysávač Performer Silent FC8783/09 Vreckový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Vysávač Performer Silent FC8783/09 Vreckový vysávač
zo všetkých vreckových vysávačov Philips.
zachytáva prach na tvrdých podlahách (IEC 62885-2) a odfiltruje častice až do veľkosti 0,3 μm podľa energetického štítku EÚ.