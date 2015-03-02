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  • Originálny náhradný filter EPA12 filter značky Philips
  • Originálny náhradný filter EPA12 filter značky Philips
  • Originálny náhradný filter EPA12 filter značky Philips
  • Originálny náhradný filter EPA12 filter značky Philips

Výstupný filter s-filter®

FC8031/00

3
| (1) Recenzia
Originálny náhradný filter EPA12 filter značky Philips
Filter Philips EPA12 do vysávača zachytí 99,5 % najjemnejšieho prachu a zabezpečí prostredie bez prachu. V záujme optimálnej funkčnosti je tento filter potrebné raz za rok vymeniť.
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Filter EPA12 zachytáva viac než 99,5 % jemného prachu

Originálny náhradný filter EPA12 filter značky Philips

  • 1 x výstupný filter EPA12

  • Štandardný filter s-filter®

  • Zachytáva viac než 99,5 % prachu

Štandardný s-filter® pre jednoduchšiu výmenu

s-filter® je štandardný výstupný filter, ktorý je mimoriadne rozšírený a ľahko ho rozpoznáte podľa loga. Použiť ho je možné vo vysávačoch rôznych radov značky Philips, ako aj vysávačoch značiek Electrolux, AEG, Volta a Tornado.

Výstupný filter EPA 12 pre vynikajúcu filtráciu

Výstupný filter EPA 12 pre vynikajúcu filtráciu

Filter EPA12 zachytáva viac než 99,5 % jemného prachu zo vzduchu, ktorý sa uvoľňuje späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez výskytu prachu vo vzduchu. Tento filter je potrebné raz za rok vymeniť.

Vymeňte každých 12 mesiacov na zabezpečenie optimálneho výkonu

Vymeňte každých 12 mesiacov na zabezpečenie optimálneho výkonu

Na zabezpečenie optimálneho výkonu a filtrácie odporúčame filter vymieňať každých 12 mesiacov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.0

z 5

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Recenzia

5
4
2
1

02/03/2015

България

България

Не толкова добра прахосмукачка

За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8031/00 s-filter® exhaust filter

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8031/00 s-filter® exhaust filter

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