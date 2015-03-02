FC8031/00
1 x výstupný filter EPA12
Štandardný filter s-filter®
Zachytáva viac než 99,5 % prachu
s-filter® je štandardný výstupný filter, ktorý je mimoriadne rozšírený a ľahko ho rozpoznáte podľa loga. Použiť ho je možné vo vysávačoch rôznych radov značky Philips, ako aj vysávačoch značiek Electrolux, AEG, Volta a Tornado.
Filter EPA12 zachytáva viac než 99,5 % jemného prachu zo vzduchu, ktorý sa uvoľňuje späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez výskytu prachu vo vzduchu. Tento filter je potrebné raz za rok vymeniť.
Na zabezpečenie optimálneho výkonu a filtrácie odporúčame filter vymieňať každých 12 mesiacov.
3.0
z 5
1
Recenzia
geroeva
02/03/2015
България
Не толкова добра прахосмукачка
За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8031/00 s-filter® exhaust filter
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8031/00 s-filter® exhaust filter