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Výstupný filter s-filter®

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Výstupný filter s-filter®

FC8031/00

Výstupný filter s-filter®

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Návody a dokumentácia

Filter Philips EPA12 do vysávača zachytí 99,5 % najjemnejšieho prachu a zabezpečí prostredie bez prachu. V záujme optimálnej funkčnosti je tento filter potrebné raz za rok vymeniť.

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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