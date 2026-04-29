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FC8031/00
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Filter Philips EPA12 do vysávača zachytí 99,5 % najjemnejšieho prachu a zabezpečí prostredie bez prachu. V záujme optimálnej funkčnosti je tento filter potrebné raz za rok vymeniť.
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