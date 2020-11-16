FC8022/04
XU9100/10
XU2100/15
XU2100/25
XU3100/01
XU3110/02
XD3110/09
FC8781/09
FC8783/09
FC8578/09
4 x vrecká na prach
Jeden štandard pre všetky
Protialergická filtrácia
Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.
Vrecko s-bag® Anti-Allergy disponuje vysokou filtráciou na zachytávanie peľu, prachových častíc, prachových roztočov, roztočových a mačacích alergénov veľkosti 1 mikrón. Táto úroveň filtrácie výrazne znižuje vystavenie alergénom v rodine a často pomáha alergikom a astmatikom.
Vrecko s-bag® Anti-Allergy je vyrobené z vysoko odolného syntetického materiálu, ktorý sa vyrába vo Švédsku.
3.0
z 5
1
Recenzia
Kočka48
16/11/2020
Česká republika
Nejsem spokojena
Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,
Táto recenzia bola vytvorená pre Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů
Táto recenzia bola vytvorená pre Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů