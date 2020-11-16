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  • Vrecko s-bag® Anti-Allergy
  • Vrecko s-bag® Anti-Allergy
  • Vrecko s-bag® Anti-Allergy
  • Vrecko s-bag® Anti-Allergy
  • Vrecko s-bag® Anti-Allergy
  • Vrecko s-bag® Anti-Allergy

s-BagProtialergické vrecká na prach

FC8022/04

3
| (1) Recenzia
Vrecko s-bag® Anti-Allergy
Vrecko s-bag® predstavuje univerzálne vrecko pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Pri kúpe náhradných vreciek jednoducho vyhľadajte logo s-bag®. Používanie neoriginálnych vreciek môže poškodiť váš vysávač.
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Philips HomeRun série 9000
Robot na vysávanie a umývanie

XU9100/10

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/15

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/25

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HomeRun Aqua Series 3000
Robot na vysávanie a mopovanie

XU3100/01

HomeRun Aqua Series 3000

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Robot na vysávanie a mopovanie

XU3110/02

Séria 3000

Séria 3000
Vreckový vysávač

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Vysávač Performer Silent

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Vysávač Performer Silent
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Performer Active

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FC8578/09

Lepšia filtrácia, ideálne pre alergikov

Vrecko s-bag® Anti-Allergy

  • 4 x vrecká na prach

  • Jeden štandard pre všetky

  • Protialergická filtrácia

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.

Protialergické, ideálne pre alergikov a astmatikov

Protialergické, ideálne pre alergikov a astmatikov

Vrecko s-bag® Anti-Allergy disponuje vysokou filtráciou na zachytávanie peľu, prachových častíc, prachových roztočov, roztočových a mačacích alergénov veľkosti 1 mikrón. Táto úroveň filtrácie výrazne znižuje vystavenie alergénom v rodine a často pomáha alergikom a astmatikom.

Vysoko odolný syntetický materiál vyrobený vo Švédsku

Vysoko odolný syntetický materiál vyrobený vo Švédsku

Vrecko s-bag® Anti-Allergy je vyrobené z vysoko odolného syntetického materiálu, ktorý sa vyrába vo Švédsku.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
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1

16/11/2020

Česká republika

Česká republika

Nejsem spokojena

Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,

Táto recenzia bola vytvorená pre Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

Táto recenzia bola vytvorená pre Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

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