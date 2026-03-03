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  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
  • Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný

Philips HomeRun série 9000Robot na vysávanie a umývanie

XU9100/10

Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný
Rozlúčte sa s ťažkosťami pri čistení! PowerCyclone Aqua okamžite odstraňuje znečistenú vodu a neustále oplachuje mop čerstvou, čistou vodou, vďaka čomu zanechá vašu podlahu bez škvŕn. Vychutnajte si až 3 týždne¹ bezúdržbového čistenia pomocou univerzálnej stanice.
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S revolučnou technológiou PowerCyclone Aqua

Robot, ktorý umýva podlahu ako žiadny iný

  • Skvelé čistenie čistou vodou bez námahy

  • Samostatný, ľahký na použitie a údržbu

  • Prispôs. pre domov pomocou apl. HomeRun

Zlepšite výsledky čistenia podláh s technológiou PowerCyclone Aqua

Zlepšite výsledky čistenia podláh s technológiou PowerCyclone Aqua

S robotom Philips HomeRun série 9000 vždy čistíte čistou vodou. Jeho technológia PowerCyclone Aqua blokuje znečistenú vodu pri jej odvádzaní, čo znamená, že vždy budete umývať len s čerstvou vodou. S naším mopom zažijete bezkonkurenčnú čistotu, vďaka ktorej budú vaše podlahy bez škvŕn.

Nulová údržba až 3 týždne¹

Nulová údržba až 3 týždne¹

Vychutnajte si až 3 týždne bezúdržbového čistenia s univerzálnou stanicou: automaticky vyprázdňuje nádobu na prach až 70 dní¹. Nezávisle dopĺňa nádrž na čistú vodu a vyprázdňuje nádrž na znečistenú vodu až 3 týždne¹. Bez námahy vyčistí a teplom vysuší mop (50 °C), vďaka čomu bude pred každým čistením ako nový.

Rozlúčte sa so zamotanými kefami

Rozlúčte sa so zamotanými kefami

Rozlúčte sa so zamotanými kefami – naša pokročilá funkcia rozčesávania zabezpečí, že zostanú bez vlasov², čím vás zbaví starostí s ručným čistením.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹V závislosti od intenzity a druhu používania.

  2. ²Výsledky sa líšia v závislosti od druhu používania.

  3. ³Podľa interných testov a v porovnaní so sériou HomeRun 7000 s tlakom 5000 Pa.

  4. ⁴ Najmenšia zistiteľná veľkosť prekážky: 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵Testované len v režime vysávania s najnižšou úrovňou sacieho výkonu.

  6. ⁶Zachytáva 96,5 % častíc s veľkosťou 0,3 μm.