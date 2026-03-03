XU9100/10
Skvelé čistenie čistou vodou bez námahy
Samostatný, ľahký na použitie a údržbu
Prispôs. pre domov pomocou apl. HomeRun
S robotom Philips HomeRun série 9000 vždy čistíte čistou vodou. Jeho technológia PowerCyclone Aqua blokuje znečistenú vodu pri jej odvádzaní, čo znamená, že vždy budete umývať len s čerstvou vodou. S naším mopom zažijete bezkonkurenčnú čistotu, vďaka ktorej budú vaše podlahy bez škvŕn.
Vychutnajte si až 3 týždne bezúdržbového čistenia s univerzálnou stanicou: automaticky vyprázdňuje nádobu na prach až 70 dní¹. Nezávisle dopĺňa nádrž na čistú vodu a vyprázdňuje nádrž na znečistenú vodu až 3 týždne¹. Bez námahy vyčistí a teplom vysuší mop (50 °C), vďaka čomu bude pred každým čistením ako nový.
Rozlúčte sa so zamotanými kefami – naša pokročilá funkcia rozčesávania zabezpečí, že zostanú bez vlasov², čím vás zbaví starostí s ručným čistením.
Hodnotenie
¹V závislosti od intenzity a druhu používania.
²Výsledky sa líšia v závislosti od druhu používania.
³Podľa interných testov a v porovnaní so sériou HomeRun 7000 s tlakom 5000 Pa.
⁴ Najmenšia zistiteľná veľkosť prekážky: 2,5 x 2,5 cm
⁵Testované len v režime vysávania s najnižšou úrovňou sacieho výkonu.
⁶Zachytáva 96,5 % častíc s veľkosťou 0,3 μm.