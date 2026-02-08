VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Originálna náhradná súprava pre robot HomeRun série 9000
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Originálna náhradná súprava pre robot HomeRun série 9000
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Philips HomeRunNáhradná súprava série 9000

XV1492/10

5
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Originálna náhradná súprava pre robot HomeRun série 9000
Všetko, čo potrebujete na pravidelnú údržbu robota na vysávanie a umývanie HomeRun série 9000. Táto originálna náhradná súprava obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 bočnú kefu a 2 filtre.
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Philips HomeRun série 9000

Philips HomeRun série 9000
Robot na vysávanie a umývanie

XU9100/10

Súprava na údržbu tri v jednom

Originálna náhradná súprava pre robot HomeRun série 9000

  • 1x hlavná kefa

  • 1x bočná kefa

  • 2 x umývateľný filter EPA11

  • Kompatibilita: séria 9000

Filter EPA na vynikajúcu filtráciu

Filter EPA na vynikajúcu filtráciu

Súprava obsahuje 2 filtre EPA11 na zachytenie jemného prachu zo vzduchu skôr, ako sa uvoľní späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez prachu vo vzduchu. Tento filter je potrebné vymeniť každých 3 – 6 mesiacov.

Hlavná kefa pre všetky typy podláh

Hlavná kefa pre všetky typy podláh

Hlavná kefa je navrhnutá tak, aby sa robot pohyboval po všetkých typoch podláh, vďaka čomu už nemusíte strácať čas ručným čistením celého domu, dokonca ani na ťažko dostupných miestach.

Vys. blízko stien aj hlboko v rohoch

Vys. blízko stien aj hlboko v rohoch

Naša bočná kefa je základom pre dôkladnejšie čistenie a spolu so skrytou laserovou navigáciou D-ToF a pokročilým algoritmom zaisťuje maximálne pokrytie podlahy, pričom žiadne miesto nezostane nedotknuté. Ľahko sa nasadí na robot pre rýchlu a nenáročnú údržbu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“

Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“

Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹Zachytáva 96,5 % častíc s veľkosťou 0,3 μm.