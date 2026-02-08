1x hlavná kefa
1x bočná kefa
2 x umývateľný filter EPA11
Kompatibilita: séria 9000
Súprava obsahuje 2 filtre EPA11 na zachytenie jemného prachu zo vzduchu skôr, ako sa uvoľní späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez prachu vo vzduchu. Tento filter je potrebné vymeniť každých 3 – 6 mesiacov.
Hlavná kefa je navrhnutá tak, aby sa robot pohyboval po všetkých typoch podláh, vďaka čomu už nemusíte strácať čas ručným čistením celého domu, dokonca ani na ťažko dostupných miestach.
Naša bočná kefa je základom pre dôkladnejšie čistenie a spolu so skrytou laserovou navigáciou D-ToF a pokročilým algoritmom zaisťuje maximálne pokrytie podlahy, pričom žiadne miesto nezostane nedotknuté. Ľahko sa nasadí na robot pre rýchlu a nenáročnú údržbu.
5.0
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“
Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“
Táto recenzia bola vytvorená pre „HomeRun“
¹Zachytáva 96,5 % častíc s veľkosťou 0,3 μm.