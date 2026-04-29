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Philips HomeRun Náhradná súprava série 9000

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Philips HomeRunNáhradná súprava série 9000

XV1492/10

Philips HomeRun Náhradná súprava série 9000

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Návody a dokumentácia

Všetko, čo potrebujete na pravidelnú údržbu robota na vysávanie a umývanie HomeRun série 9000. Táto originálna náhradná súprava obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 bočnú kefu a 2 filtre.

  • PDF súbor
  • 13 August 2026

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