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Philips HomeRun Náhradná súprava série 9000
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XV1492/10
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Všetko, čo potrebujete na pravidelnú údržbu robota na vysávanie a umývanie HomeRun série 9000. Táto originálna náhradná súprava obsahuje 1 hlavnú kefu, 1 bočnú kefu a 2 filtre.
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