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Všetky rady

  • Koncentrovaný čistič podláh pre roboty HomeRun.
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  • Koncentrovaný čistič podláh pre roboty HomeRun.
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PhilipsČistič podláh s ultrakoncentrovaným zložením

XV1493/10

Koncentrovaný čistič podláh pre roboty HomeRun.
Vysokoúčinný čistič podláh Philips si bez námahy poradí s mastnotou, lepkavými škvrnami a nečistotou. Kompatibilný s modelmi Philips HomeRun série 5000 a 9000 na mokré čistenie.
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Kompatibilné produkty
Philips HomeRun série 9000

Philips HomeRun série 9000
Robot na vysávanie a umývanie

XU9100/10

Robot – vys. a mokré čist. HomeRun 5000

Robot – vys. a mokré čist. HomeRun 5000
Robot na vysávanie a mokré čistenie

XU5000/10

Robot – vys. a mokré čist. HomeRun 5000

Robot – vys. a mokré čist. HomeRun 5000
Robot na vysávanie a mokré čistenie

XU5000/20

Robot – vys. a mokré čist. HomeRun 5000

Robot – vys. a mokré čist. HomeRun 5000
Robot na vysávanie a mokré čistenie

XU5100/10

Robot – vys. a mokré čist. HomeRun 5000

Robot – vys. a mokré čist. HomeRun 5000
Robot na vysávanie a mokré čistenie

XU5100/20

Dosiahnite čistú podlahu s ľahkosťou

Koncentrovaný čistič podláh pre roboty HomeRun.

  • Na všetky druhy tvrdých podláh

  • Odstraňuje mastnotu, škvrny a nečistotu

  • Koncentrované čistiace zloženie

  • Šetrné pre domáce zvieratá a rodinu¹

  • Kompatibilita: séria HomeRun 5000 a 9000

Predĺžte životnosť svojho robota

Predĺžte životnosť svojho robota

Ultrakoncentrovaný čistič podláh Philips bol špeciálne vyvinutý pre robotické vysávače Philips HomeRun. Dosahuje najlepšie výsledky a zabezpečuje dlhšiu životnosť vášho robota.

Na všetky druhy tvrdých podláh

Na všetky druhy tvrdých podláh

Čistič podláh je určený na použitie na všetkých typoch tvrdých podláh², aby ľahko odstránil mastnotu, škvrny a lepkavé nečistoty. Zanecháva podlahu žiarivú a čistú bez zvyškov a šmúh.

Vysoko koncentrované čistiace zloženie

Vysoko koncentrované čistiace zloženie

Súčasťou balenia je dávkovacie viečko na správne dávkovanie. Na jednu 3,5-litrovú nádobu na čistú vodu v stanici použite 10 ml čističa podláh (séria 9000) alebo 1 ml priamo do nádoby na vodu robota (séria 5000). Náš čistič podláh poskytuje spolu so sériou HomeRun 5000 alebo 9000 vysokovýkonné výsledky.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹ V rámci určeného použitia

  2. ² Vždy otestujte na oblasti, ktorá nie je priamo viditeľná, aby ste sa uistili, že produkt je vhodný pre vašu podlahu.

  3. ³ Podľa usmernenia OECD 302 B