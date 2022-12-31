XV1493/10
XU9100/10
XU5000/10
XU5000/20
XU5100/10
XU5100/20
Na všetky druhy tvrdých podláh
Odstraňuje mastnotu, škvrny a nečistotu
Koncentrované čistiace zloženie
Šetrné pre domáce zvieratá a rodinu¹
Kompatibilita: séria HomeRun 5000 a 9000
Ultrakoncentrovaný čistič podláh Philips bol špeciálne vyvinutý pre robotické vysávače Philips HomeRun. Dosahuje najlepšie výsledky a zabezpečuje dlhšiu životnosť vášho robota.
Čistič podláh je určený na použitie na všetkých typoch tvrdých podláh², aby ľahko odstránil mastnotu, škvrny a lepkavé nečistoty. Zanecháva podlahu žiarivú a čistú bez zvyškov a šmúh.
Súčasťou balenia je dávkovacie viečko na správne dávkovanie. Na jednu 3,5-litrovú nádobu na čistú vodu v stanici použite 10 ml čističa podláh (séria 9000) alebo 1 ml priamo do nádoby na vodu robota (séria 5000). Náš čistič podláh poskytuje spolu so sériou HomeRun 5000 alebo 9000 vysokovýkonné výsledky.
Hodnotenie
¹ V rámci určeného použitia
² Vždy otestujte na oblasti, ktorá nie je priamo viditeľná, aby ste sa uistili, že produkt je vhodný pre vašu podlahu.
³ Podľa usmernenia OECD 302 B