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Philips Čistič podláh s ultrakoncentrovaným zložením
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Vysokoúčinný čistič podláh Philips si bez námahy poradí s mastnotou, lepkavými škvrnami a nečistotou. Kompatibilný s modelmi Philips HomeRun série 5000 a 9000 na mokré čistenie.
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