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Philips Čistič podláh s ultrakoncentrovaným zložením

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PhilipsČistič podláh s ultrakoncentrovaným zložením

XV1493/10

Philips Čistič podláh s ultrakoncentrovaným zložením

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Návody a dokumentácia

XV1493 User Manual

  • PDF súbor, 410.9 kB
  • 6 May 2026

Vysokoúčinný čistič podláh Philips si bez námahy poradí s mastnotou, lepkavými škvrnami a nečistotou. Kompatibilný s modelmi Philips HomeRun série 5000 a 9000 na mokré čistenie.

  • PDF súbor
  • 14 August 2026

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