XV1491/10
2 x originálne rolovacie mopy
Kompatibilita: séria 9000
Vždy čistíte čistou vodou. Technológia PowerCyclone Aqua blokuje znečistenú vodu pri jej odvádzaní, čo znamená, že vždy budete umývať len s čistou vodou. S naším mopom dosiahnete bezkonkurenčnú čistotu, vďaka ktorej budú vaše podlahy bez škvŕn.
Robot Philips HomeRun série 9000 čistí nad rámec bežného umývania: vďaka svojej patentovanej technológii rolovacieho mopu prináša novú úroveň čistenia, pretože podlahu vždy umýva čistou vodou, aby odstránil odolné škvrny a zložité nečistoty, vďaka čomu dosiahnete pozoruhodné výsledky.
Náš rolovací mop je navrhnutý pre všetky typy tvrdých podláh a bez námahy zachytáva a odstraňuje prach a nečistoty. Vďaka systému zdvíhania s dvoma valčekmi dokáže robot Philips HomeRun série 9000 šikovne zdvihnúť mop, aby zabránil navlhčeniu kobercov.
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