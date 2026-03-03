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  • Rolovacie mopy pre robot HomeRun série 9000
  • Rolovacie mopy pre robot HomeRun série 9000

Philips HomeRunSéria 9000 Rotačné mopy

XV1491/10

Rolovacie mopy pre robot HomeRun série 9000
Vybavte svoj robot na vysávanie a umývanie Philips HomeRun série 9000 originálnymi rolovacími mopmi. So svojou patentovanou technológiou rolovacieho mopu robot okamžite odstráni špinavú vodu, takže na umývanie vždy použijete iba čistú vodu, vďaka čomu dosiahnete výsledky maximálnej čistoty.
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Kompatibilné produkty
Philips HomeRun série 9000

Philips HomeRun série 9000
Robot na vysávanie a umývanie

XU9100/10

Robot, ktorý vám poumýva podlahu ako nikto iný

Rolovacie mopy pre robot HomeRun série 9000

  • 2 x originálne rolovacie mopy

  • Kompatibilita: séria 9000

Paten. tech. rol. mopu: Odstr. škvrny

Paten. tech. rol. mopu: Odstr. škvrny

Vždy čistíte čistou vodou. Technológia PowerCyclone Aqua blokuje znečistenú vodu pri jej odvádzaní, čo znamená, že vždy budete umývať len s čistou vodou. S naším mopom dosiahnete bezkonkurenčnú čistotu, vďaka ktorej budú vaše podlahy bez škvŕn.

Maximálne čistý výsledok

Maximálne čistý výsledok

Robot Philips HomeRun série 9000 čistí nad rámec bežného umývania: vďaka svojej patentovanej technológii rolovacieho mopu prináša novú úroveň čistenia, pretože podlahu vždy umýva čistou vodou, aby odstránil odolné škvrny a zložité nečistoty, vďaka čomu dosiahnete pozoruhodné výsledky.

Vhodné pre všetky typy podláh

Vhodné pre všetky typy podláh

Náš rolovací mop je navrhnutý pre všetky typy tvrdých podláh a bez námahy zachytáva a odstraňuje prach a nečistoty. Vďaka systému zdvíhania s dvoma valčekmi dokáže robot Philips HomeRun série 9000 šikovne zdvihnúť mop, aby zabránil navlhčeniu kobercov.

Technické špecifikácie

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