4 vrecká na prach
Jeden štandard pre všetky
O 50 % dlhšia životnosť
Kapacita vyššia o 15 %
Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.
Vrecko s-bag® Classic Long Performance vydrží o 50 % dlhšie ako tradičné papierové vrecká. Špeciálny syntetický materiál vrecka a o 15 % vyššia kapacita zaisťujú optimálny prúd vzduchu na dlhšie udržanie sacieho výkonu vášho vysávača.
Syntetický materiál tohto vrecka do vysávačov odfiltruje až 99 % prachu a častíc. Vzduch filtruje účinnejšie ako obyčajné papierové vrecko a pomáha odstrániť častice nesené vzduchom, ako sú napríklad alergény.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Axsa
29/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Prostorný a není drahý.
Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.
Výhody
Cena, kvalita.
Nevýhody
Nic.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Výhody
Рекомендую !!!
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)