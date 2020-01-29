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Všetky rady

  • Vrecko s-bag® Classic Long Performance
  • Vrecko s-bag® Classic Long Performance
  • Vrecko s-bag® Classic Long Performance
  • Vrecko s-bag® Classic Long Performance
  • Vrecko s-bag® Classic Long Performance
  • Vrecko s-bag® Classic Long Performance

Vrecko S-BagKlasické dlhotrvajúce (4 ks)

FC8021/03

4.8
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vrecko s-bag® Classic Long Performance
Vrecko s-bag® predstavuje univerzálne vrecko pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Pri kúpe náhradných vreciek jednoducho vyhľadajte logo s-bag®. Používanie neoriginálnych vreciek môže poškodiť váš vysávač.
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Dlhší výkon a lepšia filtrácia

Vrecko s-bag® Classic Long Performance

  • 4 vrecká na prach

  • Jeden štandard pre všetky

  • O 50 % dlhšia životnosť

  • Kapacita vyššia o 15 %

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti Philips možno použiť pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu otravnému hľadaniu toho správneho vrecka – jednoducho nájdite logo s-bag®.

O 50 % dlhšia životnosť ako pri tradičných papierových vreckách

O 50 % dlhšia životnosť ako pri tradičných papierových vreckách

Vrecko s-bag® Classic Long Performance vydrží o 50 % dlhšie ako tradičné papierové vrecká. Špeciálny syntetický materiál vrecka a o 15 % vyššia kapacita zaisťujú optimálny prúd vzduchu na dlhšie udržanie sacieho výkonu vášho vysávača.

Odfiltruje 99 % jemného prachu

Odfiltruje 99 % jemného prachu

Syntetický materiál tohto vrecka do vysávačov odfiltruje až 99 % prachu a častíc. Vzduch filtruje účinnejšie ako obyčajné papierové vrecko a pomáha odstrániť častice nesené vzduchom, ako sú napríklad alergény.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Prostorný a není drahý.

Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.

Výhody

Cena, kvalita.

Nevýhody

Nic.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Výhody

Рекомендую !!!

Nevýhody

Немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

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