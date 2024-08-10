so stanicou na automat. vyprázdňovanie
Tmavá a Beluga metalíza
Pripojenie k aplikácii HomeRun
Robot vysáva a utiera pevné podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstraňovanie jemnejšieho prachu, nielen samotné vysávanie, takže chodidlá zostanú čisté aj vtedy, keď chodíte naboso.
Robot sa automaticky vyprázdňuje do stanice na automatické vyprázdňovanie. Stanica obsahuje 3,0 l jednorazové antialergické vrecko, do ktorého sa zmestí prach a iné nečistoty až z 30 dní, aby ste si mohli užívať 30 dní bez starostí s vyprázdňovaním. Univerzálne vrecko s-bag možno hygienicky zlikvidovať bez oblaku prachu – ideálne pre astmatikov a alergikov.
Robot a stanica na automatické vyprázdňovanie sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ktoré sa hodia do interiéru vašej domácnosti. Robot Philips HomeRun Robot 3000 Series Aqua na vysávanie a mopovanie je k dispozícii v dvoch štýlových dizajnoch, ktoré sa hodia do interiéru vašej domácnosti: tmavá a Beluga metalíza (XU3100/01) a svetlá a Beluga metalíza (XU3110/02).
4.7
z 5
102
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Agatta
10/08/2024
Česká republika
Skvělý pomocník při úklidu
Dlouho jsem zvažovala užitečnost stanice na odsátí prachu. Nyní vůbec nelituji, je to hodně pohodlné. Vysavač dělá přesně to, co výrobce uvádí. V naší hodně zvířecí domácnosti zvládá několikrát za den uklízet nepořádek po zvířatech, poradí si s chlupy, blátem. Naprostá spokojenost.
Výhody
Hodně možností nastavení individuálních potřeb při uklízení.
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Tajna
16/07/2024
Česká republika
Odstraní prach i kočičí chlupy
Každodenní úklid nechávám na robotickém vysavači. Vysaje opravdu důkladně a poradí si i s chlupy domácích mazlíčků. Když je potřeba, přesune se během úklidu do stanice na dobití a pak pokračuje dál tam, kde přestal. Super je, že si úklid můžu přizpůsobit podle mých potřeb, s mobilní aplikací je to snadné. Můžu dokonce ztlumit zvuk tak, aby nerušil moje kočky. Přechod z koberců na podlahu a obráceně zvládá na výbornou, nestalo se, že by někde uvízl. Stanice pojme velké množství nečistot a sáček lze vyměnit bez nepříjemného víření prachu.
Výhody
Nejpohodlnější vysávání podlah
Nevýhody
Žádné nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Chali
15/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nejlepší poměr cena X výkon
Robotický vysavač jsme si pořídili jelikož nám přicházel na svět potomek, a měli jsme doma malého, chlupatého pejska. Musím říct že robot je naprostro k nezaplacení a doporučují ho všem i s mazlíčky.
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3000/01 Robotický vysavač a mop
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3000/01 Robotický vysavač a mop