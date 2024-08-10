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  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
  • Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy

HomeRun Aqua Series 3000Robot na vysávanie a mopovanie

XU3100/01

4.7
| (102) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy
Vychutnajte si každý deň dokonalú čistotu s oveľa menšou námahou. Robot poskytuje mimoriadne silný sací výkon, pričom vysáva a utiera jedným ťahom. Robot sa automaticky vyprázdni do stanice na automatické vyprázdňovanie, aby ste si mohli užívať 30 dní bez starostí.
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Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy

  • so stanicou na automat. vyprázdňovanie

  • Tmavá a Beluga metalíza

  • Pripojenie k aplikácii HomeRun

Odstraňuje jemnejší prach ako vysávanie

Odstraňuje jemnejší prach ako vysávanie

Robot vysáva a utiera pevné podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstraňovanie jemnejšieho prachu, nielen samotné vysávanie, takže chodidlá zostanú čisté aj vtedy, keď chodíte naboso.

Vyprázdňuje sa sám: 30 dní bez problémov

Vyprázdňuje sa sám: 30 dní bez problémov

Robot sa automaticky vyprázdňuje do stanice na automatické vyprázdňovanie. Stanica obsahuje 3,0 l jednorazové antialergické vrecko, do ktorého sa zmestí prach a iné nečistoty až z 30 dní, aby ste si mohli užívať 30 dní bez starostí s vyprázdňovaním. Univerzálne vrecko s-bag možno hygienicky zlikvidovať bez oblaku prachu – ideálne pre astmatikov a alergikov.

Štýlový dizajn sa hodí k interiéru vašej domácnosti

Štýlový dizajn sa hodí k interiéru vašej domácnosti

Robot a stanica na automatické vyprázdňovanie sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ktoré sa hodia do interiéru vašej domácnosti. Robot Philips HomeRun Robot 3000 Series Aqua na vysávanie a mopovanie je k dispozícii v dvoch štýlových dizajnoch, ktoré sa hodia do interiéru vašej domácnosti: tmavá a Beluga metalíza (XU3100/01) a svetlá a Beluga metalíza (XU3110/02).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

102

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

10/08/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník při úklidu

Dlouho jsem zvažovala užitečnost stanice na odsátí prachu. Nyní vůbec nelituji, je to hodně pohodlné. Vysavač dělá přesně to, co výrobce uvádí. V naší hodně zvířecí domácnosti zvládá několikrát za den uklízet nepořádek po zvířatech, poradí si s chlupy, blátem. Naprostá spokojenost.

Výhody

Hodně možností nastavení individuálních potřeb při uklízení.

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop

16/07/2024

Česká republika

Česká republika

Odstraní prach i kočičí chlupy

Každodenní úklid nechávám na robotickém vysavači. Vysaje opravdu důkladně a poradí si i s chlupy domácích mazlíčků. Když je potřeba, přesune se během úklidu do stanice na dobití a pak pokračuje dál tam, kde přestal. Super je, že si úklid můžu přizpůsobit podle mých potřeb, s mobilní aplikací je to snadné. Můžu dokonce ztlumit zvuk tak, aby nerušil moje kočky. Přechod z koberců na podlahu a obráceně zvládá na výbornou, nestalo se, že by někde uvízl. Stanice pojme velké množství nečistot a sáček lze vyměnit bez nepříjemného víření prachu.

Výhody

Nejpohodlnější vysávání podlah

Nevýhody

Žádné nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nejlepší poměr cena X výkon

Robotický vysavač jsme si pořídili jelikož nám přicházel na svět potomek, a měli jsme doma malého, chlupatého pejska. Musím říct že robot je naprostro k nezaplacení a doporučují ho všem i s mazlíčky.

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3000/01 Robotický vysavač a mop

Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3000/01 Robotický vysavač a mop

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