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  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • RFT XV1433_00_EU9

Philips HomeRunNáhradná súprava pre sériu 2000 a 3000

XV1433/00

1 Ocenenie

Náhradná súprava pre roboty HomeRun série 2000 a 3000

Všetko, čo potrebujete na vykonávanie údržby robotických vysávačov HomeRun série 2000 a 3000. Originálna náhradná súprava obsahuje 2 filtre EPA11, 1 hlavnú kefu a 1 bočnú kefu. Je vhodná pre modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Kompatibilné produkty

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2000/15

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2000/25

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/15

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/25

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/10

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/20

HomeRun Aqua Series 3000

HomeRun Aqua Series 3000
Robot na vysávanie a mopovanie

XU3000/01

HomeRun Aqua Series 3000

HomeRun Aqua Series 3000
Robot na vysávanie a mokré čistenie

XU3000/02

HomeRun Aqua Series 3000

HomeRun Aqua Series 3000
Robot na vysávanie a mopovanie

XU3100/01

HomeRun Aqua Series 3000

HomeRun Aqua Series 3000
Robot na vysávanie a mopovanie

XU3110/02

Originálna náhradná súprava

Náhradná súprava pre roboty HomeRun série 2000 a 3000

  • Náhr. súprava 2 fil.EPA11, roboty HomeRun 3000

  • 1x hlavná kefa

  • 1x bočná kefa

  • Kompatibilita: séria 2000 a 3000

Filter EPA11 na dokonalú filtráciu

Súprava obsahuje 2 filtre EPA11. Filter zachytáva viac než 95 % jemného prachu zo vzduchu, ktorý sa uvoľňuje späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez výskytu prachu vo vzduchu. Tento filter je potrebné vymeniť každých 3 – 6 mesiacov.

Hlavná kefa pre všetky typy podláh

Hlavná kefa pod robotom uvoľňuje a zbiera nečistoty a prach pre dôkladné čistenie. Hlavnú kefu vymieňajte každých 6 – 12 mesiacov.

Dôkladne čistí pozdĺž stien a v kútoch

Na dôkladnejšie čistenie robot používa bočnú kefu na zametanie pozdĺž okrajov, čím sa nečistoty dostanú k vstupu nasávania. Bočnú kefu vymieňajte každých 6 – 12 mesiacov. Bočná kefa, ktorá sa dá na robota jednoducho nasadiť, zaisťuje rýchlu a jednoduchú údržbu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_PBTAWARD66

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri použití na vysávači Philips HomeRun série 3000 Aqua na vysávanie a mokré čistenie.