XV1433/00
Náhradná súprava pre roboty HomeRun série 2000 a 3000
Všetko, čo potrebujete na vykonávanie údržby robotických vysávačov HomeRun série 2000 a 3000. Originálna náhradná súprava obsahuje 2 filtre EPA11, 1 hlavnú kefu a 1 bočnú kefu. Je vhodná pre modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
Náhr. súprava 2 fil.EPA11, roboty HomeRun 3000
1x hlavná kefa
1x bočná kefa
Kompatibilita: séria 2000 a 3000
Súprava obsahuje 2 filtre EPA11. Filter zachytáva viac než 95 % jemného prachu zo vzduchu, ktorý sa uvoľňuje späť do miestnosti. Výsledkom je čistá domácnosť bez výskytu prachu vo vzduchu. Tento filter je potrebné vymeniť každých 3 – 6 mesiacov.
Hlavná kefa pod robotom uvoľňuje a zbiera nečistoty a prach pre dôkladné čistenie. Hlavnú kefu vymieňajte každých 6 – 12 mesiacov.
Na dôkladnejšie čistenie robot používa bočnú kefu na zametanie pozdĺž okrajov, čím sa nečistoty dostanú k vstupu nasávania. Bočnú kefu vymieňajte každých 6 – 12 mesiacov. Bočná kefa, ktorá sa dá na robota jednoducho nasadiť, zaisťuje rýchlu a jednoduchú údržbu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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Pri použití na vysávači Philips HomeRun série 3000 Aqua na vysávanie a mokré čistenie.