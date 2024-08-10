s nabíjacou stanicou
Tmavá a Beluga metalíza
Pripojenie k aplikácii HomeRun
Robot vysáva a utiera pevné podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstraňovanie jemnejšieho prachu, nielen samotné vysávanie, takže chodidlá zostanú čisté aj vtedy, keď chodíte naboso.
Aplikácia robota Philips HomeRun bola navrhnutá tak, aby bola používateľsky prívetivá a intuitívna – ideálna pre neskúsených používateľov. Obsahuje podrobný postup a užitočné videá, ktoré vám zaručia, aby ste robot využívali čo najlepšie. Aplikácia komunikuje s robotom, aby ho mohla ovládať, hlásiť a aktualizovať jeho výkon pri upratovaní bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, a v reálnom čase ukazuje, kde robot upratal.
Mimoriadne silný sací výkon (prísne testovaný na dosiahnutie až 4000 Pa*) dokáže zachytiť veľké nečistoty, napríklad omrvinky. Postará sa o každodenné nečistoty pod nohami, ako aj o odstránenie jemnejších nečistôt z hlbokých štrbín, kobercov a rohoží.
4.7
z 5
102
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Agatta
10/08/2024
Česká republika
Skvělý pomocník při úklidu
Dlouho jsem zvažovala užitečnost stanice na odsátí prachu. Nyní vůbec nelituji, je to hodně pohodlné. Vysavač dělá přesně to, co výrobce uvádí. V naší hodně zvířecí domácnosti zvládá několikrát za den uklízet nepořádek po zvířatech, poradí si s chlupy, blátem. Naprostá spokojenost.
Výhody
Hodně možností nastavení individuálních potřeb při uklízení.
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Tajna
16/07/2024
Česká republika
Odstraní prach i kočičí chlupy
Každodenní úklid nechávám na robotickém vysavači. Vysaje opravdu důkladně a poradí si i s chlupy domácích mazlíčků. Když je potřeba, přesune se během úklidu do stanice na dobití a pak pokračuje dál tam, kde přestal. Super je, že si úklid můžu přizpůsobit podle mých potřeb, s mobilní aplikací je to snadné. Můžu dokonce ztlumit zvuk tak, aby nerušil moje kočky. Přechod z koberců na podlahu a obráceně zvládá na výbornou, nestalo se, že by někde uvízl. Stanice pojme velké množství nečistot a sáček lze vyměnit bez nepříjemného víření prachu.
Výhody
Nejpohodlnější vysávání podlah
Nevýhody
Žádné nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Chali
15/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nejlepší poměr cena X výkon
Robotický vysavač jsme si pořídili jelikož nám přicházel na svět potomek, a měli jsme doma malého, chlupatého pejska. Musím říct že robot je naprostro k nezaplacení a doporučují ho všem i s mazlíčky.
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3000/01 Robotický vysavač a mop
Táto recenzia bola vytvorená pre HomeRun Aqua Series 3000 XU3000/01 Robotický vysavač a mop