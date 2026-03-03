XV1430/00
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3000/02
XU3100/01
XU3110/02
4x utierky mopu z mikrovlákna
Kompatibilita: séria 2000 a 3000
Oprateľné (max. 60 stupňov)
Utierky mopu z mikrovlákna sú oprateľné v práčke pri teplote maximálne 60 stupňov Celzia a ľahko sa pripevňujú a odstraňujú. Mop odporúčame oprať po každom čistení.
Mäkký materiál z mikrovlákien jemne uvoľňuje, zbiera a vstrebáva prach a nečistoty. Bol špeciálne navrhnutý na čistenie citlivých povrchov, ako sú drevené podlahy.
Odolné utierky mopu sú určené na každodenné mokré a suché čistenie podláh. Vymieňajte ich každé 3 – 6 mesiacov, aby sa zachoval optimálny čistiaci výkon robota. Aplikácia HomeRun vám pripomenie, keď bude potrebné mop vymeniť.
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Hodnotenie
Pri použití na vysávači Philips HomeRun 3000 Series Aqua na vysávanie a mokré čistenie