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Všetky rady

  • Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000
  • Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000
  • Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000
  • Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000
  • Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000
  • Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000
  • Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000
  • Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000

Philips HomeRunMopovacie podložky série 2000 a 3000

XV1430/00

1 Ocenenie

Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000
Pomocou oprateľných utierok mopu z mikrovlákna na robotických vysávačoch HomeRun série 2000 a 3000 sa môžete vysporiadať s jemnou vrstvou prachu, ktorá sa každý deň usadzuje na podlahách. Utierky mopu sú vhodné pre modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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Kompatibilné produkty
Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2000/15

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2000/25

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/15

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/25

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/10

Séria 2000

Séria 2000
Robotický vysávač

XU2100/20

HomeRun Aqua Series 3000

HomeRun Aqua Series 3000
Robot na vysávanie a mopovanie

XU3000/01

HomeRun Aqua Series 3000

HomeRun Aqua Series 3000
Robot na vysávanie a mokré čistenie

XU3000/02

HomeRun Aqua Series 3000

HomeRun Aqua Series 3000
Robot na vysávanie a mopovanie

XU3100/01

HomeRun Aqua Series 3000

HomeRun Aqua Series 3000
Robot na vysávanie a mopovanie

XU3110/02

Odstraňuje jemnejší prach ako vysávanie

Utierky mopu pre roboty HomeRun série 2000 a 3000

  • 4x utierky mopu z mikrovlákna

  • Kompatibilita: séria 2000 a 3000

  • Oprateľné (max. 60 stupňov)

Oprateľné utierky mopu na opakované použitie

Utierky mopu z mikrovlákna sú oprateľné v práčke pri teplote maximálne 60 stupňov Celzia a ľahko sa pripevňujú a odstraňujú. Mop odporúčame oprať po každom čistení.

Na jemné, no účinné čistenie

Mäkký materiál z mikrovlákien jemne uvoľňuje, zbiera a vstrebáva prach a nečistoty. Bol špeciálne navrhnutý na čistenie citlivých povrchov, ako sú drevené podlahy.

Vymeňte každých 3 – 6 mesiacov

Odolné utierky mopu sú určené na každodenné mokré a suché čistenie podláh. Vymieňajte ich každé 3 – 6 mesiacov, aby sa zachoval optimálny čistiaci výkon robota. Aplikácia HomeRun vám pripomenie, keď bude potrebné mop vymeniť.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri použití na vysávači Philips HomeRun 3000 Series Aqua na vysávanie a mokré čistenie