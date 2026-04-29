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Príslušenstvo k vysávaču a mopu
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Philips HomeRun Mopovacie podložky série 2000 a 3000
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XV1430/00
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Pomocou oprateľných utierok mopu z mikrovlákna na robotických vysávačoch HomeRun série 2000 a 3000 sa môžete vysporiadať s jemnou vrstvou prachu, ktorá sa každý deň usadzuje na podlahách. Utierky mopu sú vhodné pre modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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