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Philips HomeRun Mopovacie podložky série 2000 a 3000

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Philips HomeRunMopovacie podložky série 2000 a 3000

XV1430/00

Philips HomeRun Mopovacie podložky série 2000 a 3000

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Návody a dokumentácia

Pomocou oprateľných utierok mopu z mikrovlákna na robotických vysávačoch HomeRun série 2000 a 3000 sa môžete vysporiadať s jemnou vrstvou prachu, ktorá sa každý deň usadzuje na podlahách. Utierky mopu sú vhodné pre modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 3 August 2026

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