XU2100/15
Vysáva a umýva jedným ťahom
Dvojnásobný sací výkon¹
Radarová navigácia LDS
Kompakt. stanica na aut. vyprázdňovanie
Prispôsobenie pomocou aplikácie HomeRun
Robot vysáva a utiera tvrdé podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstráni viac jemného prachu ako samotné vysávanie a zabezpečí čisté nohy aj naboso.
Doprajte si 70 dní² bezproblémového pohodlia so štýlovou stanicou na automatické vyprázdňovanie. Robotický vysávač sa automaticky vyprázdňuje do stanice na automatické vyprázdňovanie. Stanica je vybavená 3,0-litrovým vreckom S-bag, do ktorého sa zmestí prach a iné nečistoty až na 70 dní, aby ste si ušetrili starosti s vyprázdňovaním. Univerzálne vrecko S-bag možno hygienicky zlikvidovať bez oblaku prachu – ideálne pre astmatikov aj alergikov.
Robot má až dvojnásobný sací výkon¹, takže dokáže zachytiť veľké nečistoty, ako sú omrvinky a chlpy domácich zvierat. Postará sa o každodenné nečistoty na podlahe a odstráni aj jemný prach z kobercov a koberčekov³.
Hodnotenie
1 – V porovnaní s modelmi XU2100/10 a XU2100/20.
2 – V závislosti od druhu a intenzity používania.
3 – Testované len v režime vysávania pri nastavení najvyššieho sacieho výkonu.
4 – Testované len v režime vysávania pri nastavení najnižšieho sacieho výkonu.
5 – V porovnaní s veľkosťou stanice HomeRun 3000 série XU3100.