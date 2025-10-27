Vysáva a umýva jedným ťahom
Dvojnásobný sací výkon¹
Radarová navigácia LDS
Kompakt. stanica na aut. vyprázdňovanie
Prispôsobenie pomocou aplikácie HomeRun
Robot vysáva a utiera tvrdé podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstráni viac jemného prachu ako samotné vysávanie a zabezpečí čisté nohy aj naboso.
Doprajte si 70 dní² bezproblémového pohodlia so štýlovou stanicou na automatické vyprázdňovanie. Robotický vysávač sa automaticky vyprázdňuje do stanice na automatické vyprázdňovanie. Stanica je vybavená 3,0-litrovým vreckom S-bag, do ktorého sa zmestí prach a iné nečistoty až na 70 dní, aby ste si ušetrili starosti s vyprázdňovaním. Univerzálne vrecko S-bag možno hygienicky zlikvidovať bez oblaku prachu – ideálne pre astmatikov aj alergikov.
Robot má až dvojnásobný sací výkon¹, takže dokáže zachytiť veľké nečistoty, ako sú omrvinky a chlpy domácich zvierat. Postará sa o každodenné nečistoty na podlahe a odstráni aj jemný prach z kobercov a koberčekov³.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Гогси
27/10/2025
България
Súčasť akcie
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Výhody
Чисти много прецизно
Nevýhody
Не намирам
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Súčasť akcie
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Výhody
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Nevýhody
Не намирам
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 – V porovnaní s modelmi XU2100/10 a XU2100/20.
2 – V závislosti od druhu a intenzity používania.
3 – Testované s najnižším sacím výkonom a nastavením vlhkosti umývania v režime vysávania a umývania.
4 – Testované len v režime vysávania pri nastavení najnižšieho sacieho výkonu.