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Séria 2000Robotický vysávač

XU2100/25

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
Vychutnajte si upratovanie bez námahy: naše robotické mopy a vysávače – s až dvojnásobným sacím výkonom¹. Vychutnajte si 70 dní² bezproblémového pohodlia so štýlovou stanicou na automatické vyprázdňovanie. Zažite pokročilé čistenie prispôsobené potrebám vašej domácnosti.
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Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy.

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  • Vysáva a umýva jedným ťahom

  • Dvojnásobný sací výkon¹

  • Radarová navigácia LDS

  • Kompakt. stanica na aut. vyprázdňovanie

  • Prispôsobenie pomocou aplikácie HomeRun

Vysáva a umýva jedným ťahom, bez námahy zachytí prach a nečistoty

Vysáva a umýva jedným ťahom, bez námahy zachytí prach a nečistoty

Robot vysáva a utiera tvrdé podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstráni viac jemného prachu ako samotné vysávanie a zabezpečí čisté nohy aj naboso.

70 dní bezproblémového používania so stanicou na automatické vyprázdňovanie

70 dní bezproblémového používania so stanicou na automatické vyprázdňovanie

Doprajte si 70 dní² bezproblémového pohodlia so štýlovou stanicou na automatické vyprázdňovanie. Robotický vysávač sa automaticky vyprázdňuje do stanice na automatické vyprázdňovanie. Stanica je vybavená 3,0-litrovým vreckom S-bag, do ktorého sa zmestí prach a iné nečistoty až na 70 dní, aby ste si ušetrili starosti s vyprázdňovaním. Univerzálne vrecko S-bag možno hygienicky zlikvidovať bez oblaku prachu – ideálne pre astmatikov aj alergikov.

Mimoriadne silný sací výkon na zachytávanie prachu a nečistôt

Mimoriadne silný sací výkon na zachytávanie prachu a nečistôt

Robot má až dvojnásobný sací výkon¹, takže dokáže zachytiť veľké nečistoty, ako sú omrvinky a chlpy domácich zvierat. Postará sa o každodenné nečistoty na podlahe a odstráni aj jemný prach z kobercov a koberčekov³.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/10/2025

България

България

Избора ми е много задоволителен

Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам

Výhody

Чисти много прецизно

Nevýhody

Не намирам

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

27/10/2025

България

България

Перфектен робот

Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам

Výhody

Тихо работи, чисти много добре, обира всичко

Nevýhody

Не намирам

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 1 – V porovnaní s modelmi XU2100/10 a XU2100/20.

  2. 2 – V závislosti od druhu a intenzity používania.

  3. 3 – Testované s najnižším sacím výkonom a nastavením vlhkosti umývania v režime vysávania a umývania.

  4. 4 – Testované len v režime vysávania pri nastavení najnižšieho sacieho výkonu.