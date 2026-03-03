XU2000/15
Vysáva a umýva jedným ťahom
Dvojnásobný sací výkon¹
Radarová navigácia LDS
Prispôsobenie pomocou aplikácie HomeRun
Robot vysáva a utiera tvrdé podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstráni viac jemného prachu ako samotné vysávanie a zabezpečí čisté nohy aj naboso.
Robot má až dvojnásobný sací výkon¹, takže dokáže zachytiť veľké nečistoty, ako sú omrvinky a chlpy domácich zvierat. Postará sa o každodenné nečistoty na podlahe a odstráni aj jemný prach z kobercov a koberčekov².
Robotický vysávač automaticky zvyšuje sací výkon, keď sa dostane na koberec alebo rohožku, aby zachytil jemné prachové častice ukryté hlboko vo vnútri koberca².
Hodnotenie
1 – V porovnaní s modelmi XU2000/10 a XU2000/20.
2 – Testované len v režime vysávania pri nastavení najvyššieho sacieho výkonu.
3 – Testované len v režime vysávania pri nastavení najnižšieho sacieho výkonu.