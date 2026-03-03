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  • Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
  • Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
  • Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
  • Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
  • Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
  • Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
  • Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
  • Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
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Séria 2000Robotický vysávač

XU2000/15

Objavte jednoduchý návrat do čistého domova
Premeňte svoju upratovaciu rutinu na vysávanie a umývanie v jednom kroku. Robot vysáva s až dvojnásobnou sacou silou¹. Zaručuje dôkladné čistenie, zvyšuje svoj výkon na kobercoch a zanecháva vaše podlahy bez škvŕn. Všetko sa ovláda bez námahy pomocou aplikácie HomeRun.
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Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy.

Objavte jednoduchý návrat do čistého domova

  • Vysáva a umýva jedným ťahom

  • Dvojnásobný sací výkon¹

  • Radarová navigácia LDS

  • Prispôsobenie pomocou aplikácie HomeRun

Vysáva a umýva jedným ťahom, bez námahy zachytí prach a nečistoty

Vysáva a umýva jedným ťahom, bez námahy zachytí prach a nečistoty

Robot vysáva a utiera tvrdé podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstráni viac jemného prachu ako samotné vysávanie a zabezpečí čisté nohy aj naboso.

Mimoriadne silný sací výkon na zachytávanie prachu a nečistôt

Mimoriadne silný sací výkon na zachytávanie prachu a nečistôt

Robot má až dvojnásobný sací výkon¹, takže dokáže zachytiť veľké nečistoty, ako sú omrvinky a chlpy domácich zvierat. Postará sa o každodenné nečistoty na podlahe a odstráni aj jemný prach z kobercov a koberčekov².

Automaticky zvyšuje sací výkon na koberci

Automaticky zvyšuje sací výkon na koberci

Robotický vysávač automaticky zvyšuje sací výkon, keď sa dostane na koberec alebo rohožku, aby zachytil jemné prachové častice ukryté hlboko vo vnútri koberca².

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 1 – V porovnaní s modelmi XU2000/10 a XU2000/20.

  2. 2 – Testované len v režime vysávania pri nastavení najvyššieho sacieho výkonu.

  3. 3 – Testované len v režime vysávania pri nastavení najnižšieho sacieho výkonu.