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Séria 2000Robotický vysávač

XU2100/20

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
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Vychutnajte si upratovanie bez námahy: naše robotické vysávače a mopy s výkonným sacím systémom. Doprajte si 70 dní bezproblémového pohodlia so štýlovou stanicou na stanica na automatické vyprázdňovanie. Zažite pokročilé čistenie prispôsobené potrebám vašej domácnosti.
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Denné čistenie namokro aj nasucho bez námahy.

Objavte jednoduchý návrat do čistého domova

  • Vysáva a umýva jedným ťahom

  • Zvýšenie výkonu na koberci

  • Radarová navigácia LDS

  • Kompakt. stanica na aut. vyprázdňovanie

  • Prispôsobenie pomocou aplikácie HomeRun

Vysáva a umýva jedným ťahom, bez námahy zachytí prach a nečistoty

Vysáva a umýva jedným ťahom, bez námahy zachytí prach a nečistoty

Robot vysáva a utiera tvrdé podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstráni viac jemného prachu ako samotné vysávanie a zabezpečí čisté nohy aj naboso.

70 dní bezproblémového používania so stanicou na automatické vyprázdňovanie

70 dní bezproblémového používania so stanicou na automatické vyprázdňovanie

Doprajte si 70 dní* bezproblémového pohodlia so štýlovou stanicou na automatické vyprázdňovanie. Robotický vysávač sa automaticky vyprázdňuje do stanice na automatické vyprázdňovanie. Stanica je vybavená 3,0-litrovým vreckom S-bag, do ktorého sa zmestí prach a iné nečistoty až na 70 dní, aby ste si ušetrili starosti s vyprázdňovaním. Univerzálne vrecko S-bag možno hygienicky zlikvidovať bez oblaku prachu – ideálne pre astmatikov aj alergikov.

Silný sací výkon na zachytávanie prachu a nečistôt

Silný sací výkon na zachytávanie prachu a nečistôt

Silný sací výkon robotického vysávača dokáže zachytiť veľké nečistoty, ako sú omrvinky a chlpy domácich zvierat. Postará sa o každodennú nahromadenú nečistotu na podlahe, ako aj o odstránenie jemnejšieho prachu z kobercov a rohoží*.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/02/2025

България

България

Прави живота по-лесен!

Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.

Výhody

Самопочства се

Nevýhody

Захваща малки предмети

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

05/02/2025

България

България

Добър помощник

Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.

Výhody

Бързина, работа през апликация

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 1 Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od podmienok prostredia, spôsobu používania atď.

  2. 2 Testované len v režime vysávania pri nastavení najvyššieho sacieho výkonu.

  3. 3 Testované s najnižším sacím výkonom a nastavením vlhkosti umývania v režime vysávania a umývania.

  4. 4 V porovnaní s veľkosťou stanice HomeRun 3000 série XU3100.