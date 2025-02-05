Vysáva a umýva jedným ťahom
Zvýšenie výkonu na koberci
Radarová navigácia LDS
Kompakt. stanica na aut. vyprázdňovanie
Prispôsobenie pomocou aplikácie HomeRun
Robot vysáva a utiera tvrdé podlahy jedným smerom, aby povysával jemnú vrstvu prachu, ktorá sa každý deň hromadí na podlahe. Odstráni viac jemného prachu ako samotné vysávanie a zabezpečí čisté nohy aj naboso.
Doprajte si 70 dní* bezproblémového pohodlia so štýlovou stanicou na automatické vyprázdňovanie. Robotický vysávač sa automaticky vyprázdňuje do stanice na automatické vyprázdňovanie. Stanica je vybavená 3,0-litrovým vreckom S-bag, do ktorého sa zmestí prach a iné nečistoty až na 70 dní, aby ste si ušetrili starosti s vyprázdňovaním. Univerzálne vrecko S-bag možno hygienicky zlikvidovať bez oblaku prachu – ideálne pre astmatikov aj alergikov.
Silný sací výkon robotického vysávača dokáže zachytiť veľké nečistoty, ako sú omrvinky a chlpy domácich zvierat. Postará sa o každodennú nahromadenú nečistotu na podlahe, ako aj o odstránenie jemnejšieho prachu z kobercov a rohoží*.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Drama Queen
05/02/2025
България
Прави живота по-лесен!
Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.
Výhody
Самопочства се
Nevýhody
Захваща малки предмети
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Мария Ж
05/02/2025
България
Добър помощник
Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.
Výhody
Бързина, работа през апликация
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
1 Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od podmienok prostredia, spôsobu používania atď.
2 Testované len v režime vysávania pri nastavení najvyššieho sacieho výkonu.
3 Testované s najnižším sacím výkonom a nastavením vlhkosti umývania v režime vysávania a umývania.
4 V porovnaní s veľkosťou stanice HomeRun 3000 série XU3100.