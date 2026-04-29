VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Philips HomeRun Náhradná súprava pre sériu 2000 a 3000

Podpora

Philips HomeRunNáhradná súprava pre sériu 2000 a 3000

XV1433/00

Philips HomeRun Náhradná súprava pre sériu 2000 a 3000

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Všetko, čo potrebujete na vykonávanie údržby robotických vysávačov HomeRun série 2000 a 3000. Originálna náhradná súprava obsahuje 2 filtre EPA11, 1 hlavnú kefu a 1 bočnú kefu. Je vhodná pre modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

  • PDF súbor
  • 18 March 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme