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Philips HomeRun Náhradná súprava pre sériu 2000 a 3000
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XV1433/00
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Všetko, čo potrebujete na vykonávanie údržby robotických vysávačov HomeRun série 2000 a 3000. Originálna náhradná súprava obsahuje 2 filtre EPA11, 1 hlavnú kefu a 1 bočnú kefu. Je vhodná pre modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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