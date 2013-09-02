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  • Originálny náhradný filter HEPA13 značky Philips
  • Originálny náhradný filter HEPA13 značky Philips
  • Originálny náhradný filter HEPA13 značky Philips
  • Originálny náhradný filter HEPA13 značky Philips
  • Originálny náhradný filter HEPA13 značky Philips
  • Originálny náhradný filter HEPA13 značky Philips

Výstupný filter s-filter®

FC8038/01

4
| (4) Recenzie
Originálny náhradný filter HEPA13 značky Philips
Tento filter Philips HEPA13 do vysávača zachytí 99,95 % najjemnejšieho prachu a zabezpečí prostredie bez prachu a čistý vzduch bez alergénov. Vzduch vychádzajúci z filtra je dokonca čistejší než vzduch v miestnosti.
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Kompatibilné produkty
Series 8000

Series 8000
Vreckový vysávač

XD8122/10

Series 8000

Series 8000
Vreckový vysávač

XD8142/12

Series 8000

Series 8000
Vreckový vysávač

XD8152/12

Séria 3000

Séria 3000
Vreckový vysávač

XD3110/09

Vysávač Performer Silent

Vysávač Performer Silent
Vreckový vysávač

FC8781/09

Vysávač Performer Silent

Vysávač Performer Silent
Vreckový vysávač

FC8783/09

Filter HEPA13 zachytáva viac než 99,95 % jemného prachu

Originálny náhradný filter HEPA13 značky Philips

  • 1 x antialergický výstupný filter H13

  • Štandardný filter s-filter®

  • Zachytáva viac než 99,95 % prachu

Antialergický výstupný filter H13 pre dokonalú filtráciu

Antialergický výstupný filter H13 pre dokonalú filtráciu

Antialergický filter H13 zachytí viac než 99,95 % jemného prachu, ktorý by inak prešiel cez bežné vrecko a znova sa vrátil do vzduchu vo vašej domácnosti. Zachytáva jemné častice, napríklad peľ a prachové roztoče, ktoré spôsobujú alergiu a zhoršujú príznaky astmy. Tento filter je potrebné raz za rok vymeniť.

Štandardný s-filter® pre jednoduchšiu výmenu

s-filter® je štandardný výstupný filter, ktorý je mimoriadne rozšírený a ľahko ho rozpoznáte podľa loga. Použiť ho je možné vo vysávačoch rôznych radov značky Philips, ako aj vysávačoch značiek Electrolux, AEG, Volta a Tornado.

Vymeňte každých 12 mesiacov na zabezpečenie optimálneho výkonu

Vymeňte každých 12 mesiacov na zabezpečenie optimálneho výkonu

Na zabezpečenie optimálneho výkonu a filtrácie odporúčame filter vymieňať každých 12 mesiacov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

4

Recenzie

4
3
2

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.

Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

06/07/2019

Україна

Україна

Фільтр чудово працює.

Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже хороший фільтр

Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky