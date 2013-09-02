FC8038/01
1 x antialergický výstupný filter H13
Štandardný filter s-filter®
Zachytáva viac než 99,95 % prachu
Antialergický filter H13 zachytí viac než 99,95 % jemného prachu, ktorý by inak prešiel cez bežné vrecko a znova sa vrátil do vzduchu vo vašej domácnosti. Zachytáva jemné častice, napríklad peľ a prachové roztoče, ktoré spôsobujú alergiu a zhoršujú príznaky astmy. Tento filter je potrebné raz za rok vymeniť.
s-filter® je štandardný výstupný filter, ktorý je mimoriadne rozšírený a ľahko ho rozpoznáte podľa loga. Použiť ho je možné vo vysávačoch rôznych radov značky Philips, ako aj vysávačoch značiek Electrolux, AEG, Volta a Tornado.
Na zabezpečenie optimálneho výkonu a filtrácie odporúčame filter vymieňať každých 12 mesiacov.
4.0
z 5
4
Recenzie
roman
02/09/2013
Česká republika
Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.
Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Wasm12
06/07/2019
Україна
Фільтр чудово працює.
Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Валерія97
04/07/2019
Україна
Дуже хороший фільтр
Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®