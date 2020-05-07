VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Náhradná súprava pre modely Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Náhradná súprava pre modely Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Náhradná súprava pre modely Performer Pro/Expert/Ultimate
  • Náhradná súprava pre modely Performer Pro/Expert/Ultimate

PerformerNáhradná súprava

FC8060/01

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Náhradná súprava pre modely Performer Pro/Expert/Ultimate
Originálna štartovacia súprava pre vysávače Philips. Súprava obsahuje 4 vreciek na prach spoločne s filtrom motora a výstupným filtrom, ktoré je potrebné vymeniť raz za rok.
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Vysávač Performer Silent

Vysávač Performer Silent
Vreckový vysávač

FC8781/09

Vysávač Performer Silent

Vysávač Performer Silent
Vreckový vysávač

FC8783/09

Originálne vrecká na prach a náhradné filtre

Náhradná súprava pre modely Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 x vrecká na prach s-bag® ULP

  • 1 x antialergický výstupný filter H13

  • 1 x trojvrstvový filter motora

Originálne vrecká na prach s-bag® Ultra Long Performance

Originálne vrecká na prach s-bag® Ultra Long Performance

Súprava obsahuje 4 originálne vrecká na prach s-bag® Ultra Long Performance. Tieto vrecká majú XXL objem 5 litrov, vďaka čomu pomáhajú udržať čistiaci výkon po dlhšiu dobu. Vrecká s-bag Ultra Long Performance sú vyrobené z vysoko kvalitného viacvrstvového materiálu, ktorý sa nezanáša, a zaručujú vynikajúci sací výkon a filtráciu, pričom vydržia až o 80 % dlhšie ako štandardné vrecká.

Antialergický výstupný filter H13 pre dokonalú filtráciu

Antialergický výstupný filter H13 pre dokonalú filtráciu

Súprava obsahuje 1 x výstupný filter Allergy H13. Filter Allergy H13 zachytí viac než 99,95 % jemného prachu, ktorý by inak prešiel cez bežné vrecko a znova sa vrátil do vzduchu vo vašej domácnosti. Zachytáva jemné častice, napríklad peľ a prachové roztoče, ktoré spôsobujú alergiu a zhoršujú príznaky astmy. Tento filter je potrebné raz za rok vymeniť.

Trojvrstvový filter motora

Trojvrstvový filter motora

Súprava obsahuje 1 trojvrstvový filter motora. Tento filter zabraňuje prenikaniu jemného prachu do motora a jeho poškodeniu. Tento filter by sa mal vymieňať raz za rok.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

07/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní sáčky do vysavače

náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips

Výhody

kompletní balení příslušenství k vysavači

Nevýhody

cena

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Pohltí všechno kolem

Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.

Výhody

veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

13/12/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vydrží celý rok

Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky