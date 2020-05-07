4 x vrecká na prach s-bag® ULP
1 x antialergický výstupný filter H13
1 x trojvrstvový filter motora
Súprava obsahuje 4 originálne vrecká na prach s-bag® Ultra Long Performance. Tieto vrecká majú XXL objem 5 litrov, vďaka čomu pomáhajú udržať čistiaci výkon po dlhšiu dobu. Vrecká s-bag Ultra Long Performance sú vyrobené z vysoko kvalitného viacvrstvového materiálu, ktorý sa nezanáša, a zaručujú vynikajúci sací výkon a filtráciu, pričom vydržia až o 80 % dlhšie ako štandardné vrecká.
Súprava obsahuje 1 x výstupný filter Allergy H13. Filter Allergy H13 zachytí viac než 99,95 % jemného prachu, ktorý by inak prešiel cez bežné vrecko a znova sa vrátil do vzduchu vo vašej domácnosti. Zachytáva jemné častice, napríklad peľ a prachové roztoče, ktoré spôsobujú alergiu a zhoršujú príznaky astmy. Tento filter je potrebné raz za rok vymeniť.
Súprava obsahuje 1 trojvrstvový filter motora. Tento filter zabraňuje prenikaniu jemného prachu do motora a jeho poškodeniu. Tento filter by sa mal vymieňať raz za rok.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Aerbus
07/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Kvalitní sáčky do vysavače
náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips
Výhody
kompletní balení příslušenství k vysavači
Nevýhody
cena
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Man from RIO
11/12/2019
Česká republika
Pohltí všechno kolem
Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.
Výhody
veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Baboraď
13/12/2015
Česká republika
Opravdu vydrží celý rok
Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače