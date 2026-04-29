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Performer Náhradná súprava
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FC8060/01
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Originálna štartovacia súprava pre vysávače Philips. Súprava obsahuje 4 vreciek na prach spoločne s filtrom motora a výstupným filtrom, ktoré je potrebné vymeniť raz za rok.
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