VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Performer Náhradná súprava

Podpora

PerformerNáhradná súprava

FC8060/01

Performer Náhradná súprava

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Originálna štartovacia súprava pre vysávače Philips. Súprava obsahuje 4 vreciek na prach spoločne s filtrom motora a výstupným filtrom, ktoré je potrebné vymeniť raz za rok.

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme